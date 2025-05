Δουβλίνο: Φρουροί αποτρέπουν τουρίστες να αγγίξουν… το στήθος ενός διάσημου αγάλματος – Αντιδράσεις για το τέλος μιας «παράδοσης»

Η διαμάχη για το άγαλμα της Molly Malone, ενός από τα πιο διάσημα αξιοθέατα του Δουβλίνου, στην Ιρλανδία, έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις και παρεμβάσεις των αρχών, έπειτα από καταγγελίες ότι τουρίστες αγγίζουν τα στήθη του αγάλματος προκαλώντας του φθορές.

Η παράδοση θέλει το άγγιγμα στο στήθος της μπρούτζινης μορφής να φέρνει καλή τύχη, με αποτέλεσμα χιλιάδες επισκέπτες να επαναλαμβάνουν καθημερινά την κίνηση αυτή.



Ωστόσο, η ακτιβίστρια και μουσικός Tilly Cripwell ξεκίνησε εκστρατεία για να σταματήσει η πρακτική αυτή, καλώντας τον δήμο Δουβλίνου να τοποθετήσει το άγαλμα ψηλότερα ώστε να είναι εκτός… εμβέλειας των χεριών των τουριστών.



«Θα ήθελα να υψωθεί σε ένα ψηλότερο βάθρο ώστε να την ανυψώσουμε συμβολικά και κυριολεκτικά, και να αποτρέψουμε τον κόσμο από το να σκαρφαλώνει πάνω της», δήλωσε η Cripwell στο Good Morning Britain.

‘It was pretty bad’

Busker @tilly_cripwell has been campaigning for the statue of Molly Malone in Dublin to be treated with more respect. It’s considered a ‘tradition’ to rub the statue’s breasts for good luck.

Tilly told @bbcnuala why she thinks this needs to change ⬇️ pic.twitter.com/lJY7Ubxy2g

— BBC Woman’s Hour (@BBCWomansHour) March 11, 2025