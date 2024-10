Δανία: Νέα έκρηξη κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ

Έκρηξη ακούστηκε στη διάρκεια της νύχτας σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από την πρεσβεία του Ισραήλ στη Δανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της Κοπεγχάγης, πέντε ημέρες ύστερα από επίθεση που είχε στόχο το κτίριο της διπλωματικής αποστολής.

«Φυσικά εξετάζουμε για να δούμε εάν θα μπορούσε να έχει σχέση με το περιστατικό που συνέβη στην πρεσβεία του Ισραήλ», δήλωσε σε δημοσιογράφους η Τρίνε Μόλερ, επιθεωρήτρια στην αστυνομία της Κοπεγχάγης. «Τίποτα δεν υποδηλώνει ότι ισχύει αυτό», πρόσθεσε η ίδια.

Εικόνες στον τοπικό Τύπο δείχνουν ίχνη της έκρηξης μπροστά από κτίριο με κατοικίες σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από την ισραηλινή πρεσβεία.

Τη νύχτα της 1ης προς τη 2α Οκτωβρίου, σημειώθηκαν εκρήξεις πολύ κοντά στην ίδια πρεσβεία, που πιθανόν προκλήθηκαν από τη ρίψη χειροβομβίδων, εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

