Χαβάη: Η στιγμή που καρχαρίας-τίγρης επιτίθεται σε ψαρά – «Συνειδητοποίησα ότι η ζωή είναι μικρή»

Μία σοκαριστική στιγμή βίωσε ένας ψαράς στην Χαβάη, όταν του επιτέθηκε καρχαρίας-τίγρης.

Ο Σκοτ Χαραγκούτσι ψάρευε με το καγιάκ του 3 χιλιόμετρα μακριά από το νησί Οάχου της Χαβάη. Μάλιστα η τρομακτική στιγμή έχει καταγραφεί σε βίντεο 18 δευτερολέπτων.

Dramatic footage captures a shark ramming into an experienced fisherman’s kayak off the coast of Oahu.

The fisherman told ABC affiliate KITV he believes the shark might have mistaken his kayak for a seal. https://t.co/wvyCNaVntd pic.twitter.com/HBpilvwGwo

