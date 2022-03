Χαμός στα social media για βίντεο με τον Πούτιν – Είναι fake;

Αίσθηση έχει προκαλέσει ένα βίντεο που έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στα social media, και το οποίο δείχνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια συνάντησης με εκπροσώπους ρωσικών αεροπορικών γραμμών.

Αρκετοί χρήστες του Twitter υποστηρίζουν πως το βίντεο αποτελεί προϊόν μοντάζ, με ορισμένους να ισχυρίζονται πως έχει δημιουργηθεί σε green room, δηλαδή σε ειδικό στούντιο. Το ίδιο συμβαίνει και στο Reddit, όπου ανέβηκε το βίντεο αρχικά το Σάββατο.

Μεταξύ των επιχειρημάτων όσων αμφισβητούν τη γνησιότητα του βίντεο, είναι το γεγονός ότι ο Πούτιν το τελευταίο χρονικό διάστημα κρατά αποστάσεις σε όλες τις συναντήσεις του, ακόμη και με ηγέτες χωρών ή στενούς τους συνεργάτες.

Επίσης, τα ουκρανικά Μέσα παρουσιάζουν ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται το χέρι του Ρώσου προέδρου να «περνάει» μέσα από το μικρόφωνο.

⚡️Zelensky is already laughing at Putin

Vladimir Putin for the first time in a long time got out of the bunker and went to the people. At least, Kremlin pool wanted to convince us of this. But, as they say, Stirlitz has never been so close to failure… pic.twitter.com/pbixU9pv3k

