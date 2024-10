Χαμάς: Απορρίπτει την απελευθέρωση ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας χωρίς κατάπαυση του πυρός

Η Χαμάς κατέστησε σαφές την Παρασκευή (18/10) πως οι όμηροι που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας δεν πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι όσο το Ισραήλ δεν βάζει τέλος στην επίθεσή του, παρά τον θάνατο του ηγέτη της Γιαχία Σινουάρ, που χαρακτηρίζεται βαρύ χτύπημα για το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Warning: Disturbing footage

On October 7, Hamas terrorists invaded the home of Noam Elyakim and live-streamed holding Noam, his daughters Dafna (15) and Ella (8), his girlfriend Dikla, and Dikla’s son Tomer (15) hostage for several hours.

The terrorists forced Tomer to go door… pic.twitter.com/RYQ87lO6mD

— Ministry of Justice of Israel ישראל 🇮🇱🕎 (@ISRMoJ) October 18, 2024