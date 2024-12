Χάγη: Ένας Έλληνας πατέρας τριών παιδιών ανάμεσα στα θύματα από την κατάρρευση πολυκατοικίας – «Θέλω να μάθω την αλήθεια» λέει η σύζυγός του

Ένας 44χρονος Έλληνας αλβανικής καταγωγής έχασε τη ζωή του από την κατάρρευση πολυκατοικίας έπειτα από έκρηξη στη Χάγη της Ολλανδίας το Σάββατο (7/12). Υπενθυμίζεται ότι στην έκρηξη σε πολυκατοικία στη Χάγη σκοτώθηκαν συνολικά έξι άνθρωποι.

Σύμφωνα με το ολλανδικό NLtimes, ένας από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν ήταν ο Βικέλ Καμπεράι με ελληνική και αλβανική υπηκοότητα. Ο 44χρονος ήταν πατέρας τριών παιδιών (δύο αγόρια 10 ετών και 7 μηνών και ένα κορίτσι 6 ετών) και εργαζόταν ως πολιτικός μηχανικός στη Χάγη τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο Βικέλ ζούσε στην Ελλάδα από όταν ήταν 7 ετών και είχε μεταναστεύσει στην Ολλανδία τον Αύγουστο του 2022. Μάλιστα ο 44χρονος σκόπευε να πάρει μαζί του στη Χάγη την σύζυγό του, Μαρία, και τα τρία παιδιά τους, που ζουν στην Αθήνα.

«Πώς γίνεται να συνέβη αυτό» δήλωσε η σύζυγος του 44χρονου μιλώντας στο ολλανδικό μέσο ενημέρωσης. Η Μαρία παρακολουθούσε τις ειδήσεις από το σπίτι τους κοντά στην Αθήνα, αφού έμαθε ότι οι εκρήξεις και η πυρκαγιά είχαν συμβεί στο Tarwekamp της Χάγης.

«Ήταν σαν να παρακολουθούσα μια ταινία. Απλά δεν ήταν αληθινό. Όλο το διάστημα, τα παιδιά ρωτούσαν συνεχώς αν ο μπαμπάς τους είναι ζωντανός και γιατί δεν μπορούσαν να του τηλεφωνήσουν», ανέφερε.

Σύμφωνα με το NLtimes, χρειάστηκαν 2,5 μέρες για να επιβεβαιωθεί ο θάνατος του 44χρονου και να ενημερωθεί η οικογένειά του.

«Θέλω απλώς να μάθω την αλήθεια, τα παιδιά μου αξίζουν να μάθουν τι συνέβη στον πατέρα τους», δήλωσε η σύζυγος του αδικοχαμένου 44χρονου. «Μακάρι να επικρατήσει η δικαιοσύνη και να μάθουμε ποιος το έκανε αυτό στην οικογένειά μας» πρόσθεσε.

«Ήταν ερωτευμένος με την Ολλανδία. Του άρεσαν όλα, τα πάντα. Σκεφτόμασταν να μετακομίσουμε όλοι μαζί εκεί για μια καλύτερη ζωή, καλύτερα σχολεία και επειδή δεν υπάρχει πραγματικά βία. Και όμως, ζούμε στην Ελλάδα τόσα χρόνια και δεν συνέβη τίποτα. Είναι ειρωνικό», συμπλήρωσε.

