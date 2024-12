Brian Thompson: Νέες φωτογραφίες του εκτελεστή του CEO της UnitedHealthcare – Χαμογελαστός πριν από την δολοφονία

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης έδωσε στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες του άνδρα που καταζητείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Brian Thompson. Ο εκτελεστής, λίγο πριν από την επίθεση, εμφανίζεται χαμογελαστός. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, ενώ χρησιμοποιούν λογισμικό αναγνώρισης προσώπου για την ταυτοποίησή του.

Ο Brian Thompson είχε φτάσει στο σημείο για να συμμετάσχει σε συνέδριο, όταν ο δράστης τον πλησίασε από πίσω και τον πυροβόλησε αρκετές φορές.

Οι μαρτυρίες και οι κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι ο δράστης φορούσε μάσκα και κινούνταν αργά πίσω από το θύμα πριν την επίθεση. Αμέσως μετά, ο εκτελεστής διέφυγε από τη σκηνή με ποδήλατο, κατευθυνόμενος προς το Σέντραλ Παρκ.

Οι αστυνομικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα νέες εικόνες από τον ύποπτο. Σε αυτές, ο άνδρας εμφανίζεται να χαμογελά λίγα λεπτά πριν από τη δολοφονία. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από κάμερα ασφαλείας μίας καφετέριας που βρίσκεται κοντά στο σημείο της δολοφονίας.

Σύμφωνα με το BBC, παρότι ο εκτελεστής φορούσε μάσκα, η κάμερα κατέγραψε τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, καθώς η μάσκα ήταν κατεβασμένη, αφήνοντας ακάλυπτα τα μάτια και μέρος της μύτης του.

Οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη χρήση λογισμικού αναγνώρισης προσώπου, προκειμένου να εντοπίσουν την ταυτότητά του.

Η έρευνα για τη δολοφονία επικεντρώνεται στα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το σημείο. Οι αστυνομικοί βρήκαν τρεις κάλυκες και τρεις αχρησιμοποίητες σφαίρες, τις οποίες εξετάζουν για τυχόν ίχνη DNA που μπορεί να οδηγήσουν στη σύλληψη του δράστη.

Παράλληλα, οι αρχές αναλύουν και άλλα βίντεο ασφαλείας από γειτονικά καταστήματα, με την ελπίδα να εντοπίσουν περισσότερες πληροφορίες για τις κινήσεις του δολοφόνου πριν και μετά την επίθεση.

«Η ταυτοποίηση του υπόπτου αποτελεί ζήτημα χρόνου», ανέφερε αξιωματικός της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι οι έρευνες βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο.

These are additional images of the suspect sought in connection to this morning’s homicide. If you have any information about this incident, the suspect, or his location please contact @NYPDTips at 1(800)577-TIPS. https://t.co/rtfVynljXa pic.twitter.com/kUJr7l0nxZ

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 4, 2024