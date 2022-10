Μπουρκίνα Φάσο: Αλαλούμ και πυροβολισμοί μετά το πραξικόπημα

Πυροβολισμοί ακούγονταν το Σάββατο από διάφορες συνοικίες της Ουαγκαντούγκου, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε έξω από τη γαλλική πρεσβεία στην Μπουρκίνα Φάσο, με τον αυτοαποκαλούμενο ηγέτη Ιμπραΐμ Τραορέ να κατηγορεί τον επικεφαλής της χούντας Πολ-Ανρί Νταμιμπά ότι σχεδιάζει αντεπίθεση μετά την ανατροπή του από ομάδα στρατιωτικών μια ημέρα νωρίτερα.

Η αντιπαράθεση καταδεικνύει τον βαθύ διχασμό στους κόλπους των ενόπλων δυνάμεων και ένα ανησυχητικό νέο κεφάλαιο για την Μπουρκίνα Φάσο, όπου η ανεξέλεγκτη ισλαμιστική εξέγερση έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και έχει εκτοπίσει σχεδόν δύο εκατομμύρια κατοίκους.

«Καλώ τον λοχαγό Τραορέ και την παρέα του να συνέλθουν, προκειμένου να αποφευχθεί ένας αδελφοκτόνος πόλεμος, τον οποίο η Μπουρκίνα Φάσο δεν χρειάζεται», τόνισε ο Νταμιμπά στην πρώτη του αντίδραση μετά το πραξικόπημα της Παρασκευής, η οποία αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα της προεδρίας στο Facebook.

Η χώρα της δυτικής Αφρικής και πρώην γαλλικό προτεκτοράτο έχει μετατραπεί σε θέατρο αιματηρών συγκρούσεων – που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος – οι οποίες ξεκίνησαν αρχικά το 2012 από το γειτονικό Μαλί και εξαπλώθηκαν σε άλλες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού της Μπουρκίνα Φάσο κάλεσε τις αντιμαχόμενες πλευρές να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, περιγράφοντας την κατάσταση ως «εσωτερική κρίση» στους κόλπους των ενόπλων δυνάμεων της χώρας.

Coup took place in Burkina Faso (West Africa)

Captain Ibrahim Traore has overthrown Burkina Faso's Military Head of State, Paul-Henri Damiba

He dissolved the govt and constitution

Paul-Henri Damiba overthrew Burkina Faso's President Kaboré on January 24.#JustMughalThings pic.twitter.com/QhfQR89zQg

— AwesomeMughals (@AwesomeMughals) October 2, 2022