«Μπλόκο» από το Κοινοβούλιο της Λιβύης: Απορρίπτει τη συμφωνία με την Τουρκία για τους υδρογονάνθρακες

«Βόμβα» από το λυβυκό Κοινοβούλιο το οποίο απορρίπτει τη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες, που υπέγραψαν σήμερα η Τουρκία με την Λιβύη.

Η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά τη δήλωση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος επιβεβαίωσε την υπογραφή συμφωνίας για έρευνες και γεωτρήσεις σε θάλασσα και ξηρά μεταξύ τουρκικών και λιβυκών εταιρειών.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα The Libya Update, το λιβυκό Κοινοβούλιο απορρίπτει τη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες που υπογράφηκε σήμερα ανάμεσα στην Τουρκία και την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας.

Η συμφωνία απορρίπτεται από το κοινοβούλιο ως «παράνομη» καθώς δεν διαθέτει την έγκριση του λιβυκού νομοθετικού σώματος.

Επιπλέον το λιβυκό Κοινοβούλιο αναφέρει πως η συμφωνία που υπεγράφη με την Τουρκία, αποστερεί την ανατολική περιοχή της Κυρηναϊκής από τα δικαιώματά της στους υδρογονάνθρακες.