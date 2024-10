Μπαράζ ρουκετών σήμαναν συναγερμό στη Χάιφα και την Γαλιλαία – Ισραηλινό πλήγμα κλείνει την έξοδο χιλιάδων ανθρώπων προς τη Συρία

Σύμφωνα με ανακοινώσεις του ισραηλινού στρατού, περίπου 20 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς την περιοχή της Χάιφα σήμερα το πρωί. Η πλειοψηφία των πυραύλων αναχαιτίστηκε από το ισραηλινό αμυντικό σύστημα, ενώ οι υπόλοιποι έπεσαν σε μη κατοικημένες περιοχές.

Οι κάτοικοι της Χάιφα και των προαστίων της ανέφεραν ότι άκουσαν αρκετές αναχαιτίσεις από την πυραυλική επίθεση που στόχευσε την πόλη. Οι συναγερμοί ήχησαν λίγο μετά την πρώτη επίθεση με πυραύλους, και μερικές ώρες μετά την προφανή απόπειρα εξόντωσης του διαδόχου του Χασάν Νασράλα, Χασέμ Σαφιεντίν, σε αεροπορικό χτύπημα στη Βηρυτό.

בהמשך להתרעות שהופעלו במרחב הגליל המערבי והמפרץ בשעות 7:01-7:04, זוהו כ-20 שיגורים שחצו משטח לבנון.

מרבית השיגורים יורטו על ידי חיל האוויר, היתר נפלו בשטח פתוח>> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 4, 2024



Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό κανάλι Channel 12, τουλάχιστον 10 από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν επιτυχώς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Λίγα λεπτά αργότερα, πραγματοποιήθηκε και νέα πυραυλική επίθεση προς την περιοχή της Γαλιλαίας. Όπως και στην περίπτωση της Χάιφα, οι πύραυλοι είτε αναχαιτίστηκαν είτε έπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς.

צה”ל: כ-20 שיגורים חצו משטח לבנון לחיפה, לקריות ולגליל; הרוב יורטו, היתר נפלו בשטח פתוח@CBeyar pic.twitter.com/3WstGF6Ndb — כאן חדשות (@kann_news) October 4, 2024



Οι νέες επιθέσεις από τον Λίβανο αυξάνουν την ένταση στην περιοχή, ενώ οι IDF παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περαιτέρω πυραυλικών επιθέσεων.

Roughly 20 Rockets were launched earlier by Hezbollah at the Haifa Area of Northwestern Israel, with a Majority being Intercepted by the Iron Dome while the remaining fell in Open Areas. pic.twitter.com/2kxUb1FwJy — OSINTdefender (@sentdefender) October 4, 2024



Ισραηλινό πλήγμα σήμερα το πρωί κοντά στο πέρασμα Μάσναα, στα σύνορα μεταξύ του Λιβάνου και της Συρίας, απέκλεισε τον δρόμο που χρησιμοποιούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να διαφύγουν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών του Λιβάνου, Άλι Χαμίε.

Ο Χαμίε διευκρίνισε ότι το πλήγμα είχε στόχο περιοχή μέσα στο λιβανέζικο έδαφος, κοντά στο συνοριακό πέρασμα, και προκάλεσε κρατήρα τεσσάρων μέτρων.

#Lebanon said an #Israeli air strike on the Syrian border on Friday cut off the main international road linking the two countries.

“The road that leads to the main humanitarian crossing for thousands of Lebanese into Syria is now cut off,” Transport Minister Ali Hamieh told @AFP pic.twitter.com/bjRYexmjO9 — Layal Abou Rahal- ليال (@LayalAFP) October 4, 2024



Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) κατηγόρησε χθες, Πέμπτη, το λιβανέζικο σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ ότι χρησιμοποιεί το πέρασμα για να μεταφέρει στρατιωτικό εξοπλισμό από τη Συρία στον Λίβανο.

«Οι IDF δεν θα επιτρέψουν τη λαθραία διέλευση αυτών των όπλων και δεν θα διστάσουν να δράσουν, αν αναγκαστούν, όπως έχουν κάνει σε όλη τη διάρκεια αυτού του πολέμου», εξήγησε ο Αβιχά Αντράι στο Χ.

Ο Χαμίε από την πλευρά του είχε επισημάνει σε συνέντευξη Τύπου χθες ότι οι λιβανέζικες αρχές είναι αρμόδιες για τη διαχείριση του περάσματος Μάσναα.

#BREAKING

🚨🚨🇱🇧 ISRAELI STRIKE CUTS OFF MAIN ROAD TO SYRIA NEAR MASNAA BORDER!

An Israeli strike near the Masnaa border crossing has cut off the main road to Syria, a critical route used by hundreds of thousands of fleeing people in recent days.#LebanonUnderAttack pic.twitter.com/CauECeZ9gy — Rula El Halabi (@Rulaelhalabi) October 4, 2024



Σύμφωνα με τα στοιχεία της λιβανέζικης κυβέρνησης, περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έχουν περάσει από τον Λίβανο στη Συρία τις τελευταίες 10 ημέρες για να γλιτώσουν από τους εντεινόμενους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.