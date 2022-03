Μπαράκ Ομπάμα: Θετικός στον κορονοϊό ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο Μπαράκ Ομπάμα, όπως ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού του στο twitter.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή του ο Μπαράκ Ομπάμα: “με ενοχλούσε λίγο ο λαιμός μου για μερικές ημέρες, αλλά αισθάνομαι καλά κατά τ’ άλλα. Η Μισέλ κι εγώ είμαστε ευγνώμονες που έχουμε εμβολιαστεί και κάναμε και την ενισχυτική δόση. Είναι μια υπενθύμιση να εμβολιαστείτε αν δεν το έχετε κάνει, ακόμη και αν τα κρούσματα μειώνονται”. Ο Ομπάμα είπε επίσης ότι η σύζυγός του, Μισέλ Ομπάμα, βρέθηκε αρνητική.

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.

It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.

— Barack Obama (@BarackObama) March 13, 2022