Μπαράκ Ομπάμα: «Αγάπη της ζωής μου» – Οι ευχές για τα γενέθλια της Μισέλ Ομπάμα μετά τις φήμες χωρισμού

Μία τρυφερή ανάρτηση στα προσωπικά του social media για τα γενέθλια της Μισέλ Ομπάμα, έκανε την Παρασκευή (17/1), ο Μπαράκ Ομπάμα, δίνοντας έτσι τέλος στις φήμες που το τελευταίο διάστημα θέλουν το ζευγάρι να περνάει κρίση στον γάμο του.

«Αγάπη της ζωής μου» αποκάλεσε ο Μπαράκ Ομπάμα την επί 30 χρόνια σύζυγό του, δημοσιεύοντας μία κοινή φωτογραφία τους από δείπνο, με τον έναν να κρατάει το χέρι του άλλου. Την στιγμή λοιπόν που οι φήμες για την προσωπική ζωή τους οργιάζουν, εκείνοι δίνουν την δική τους «απάντηση».

«Χρόνια πολλά στην αγάπη της ζωής μου, Μισέλ Ομπάμα. Γεμίζεις κάθε δωμάτιο με ζεστασιά, σοφία, χιούμορ, χάρη – και δείχνεις όμορφη κάνοντάς το. Είμαι τόσο τυχερός που μπορώ να αντιμετωπίζω τις περιπέτειες της ζωής μαζί σου. Σ’ αγαπώ!», έγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Αφορμή για την έντονη φημολογία ήταν η απουσία της Μισέλ από την κηδεία του Τζίμι Κάρτερ, όπου ο Μπαράκ Ομπάμα βρέθηκε να κάθεται… μόνος κατά τη διάρκεια της τελετής και τελικά να βρίσκει… παρηγοριά στον Ντόναλντ Τραμπ με τον οποίο δεν παρέλειψε να κάνει μια μάλλον ευχάριστη συζήτηση όπως μαρτυρούν τα πλάνα από τις τηλεοπτικές και φωτογραφικές κάμερες. Με ανακοίνωσή της, η Μισέλ Ομπάμα είχε στείλει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του εκλιπόντος, αναφέροντας ότι κάποιες υποχρεώσεις δεν της επέτρεπαν να παρευρεθεί στην τελετή.

