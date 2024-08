Μπανγκλαντές: Επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης ο αρχηγός του στρατού – Η αιτία των πολύνεκρων διαδηλώσεων

Την ώρα που η πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές, Σέιχ Χασίνα, εγκατέλειπε με στρατιωτικό ελικόπτερο τη χώρα κατευθυνόμενη στην Ινδία, ο αρχηγός του στρατού του Μπανγκλαντές, στρατηγός Γουάκερ-Ουζ-Σαμάν, εκφωνούσε διάγγελμα ανακοινώνοντας ότι «θα σχηματίσει προσωρινή κυβέρνηση», κατόπιν συνεννόησης με τον πρόεδρο της χώρας.

Επίσης, κάλεσε τους διαδηλωτές να επιστρέψουν στα σπίτια τους , στον απόηχο της φονικότερης ίσως ημέρας (Κυριακή, 4 Αυγούστου) των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων κατά την οποία, σύμφωνα με το Reuters, περίπου 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

In January 2024 (total 300 seats) Ταραχές στο Μπανγκλαντές: Στους 91 οι νεκροί -Shaikh Haseena won : 224

-Main Opposition won : 11

-Independent won : 62 Shaikh Haseena had to resign today and Bangladesh Army Chief announced that the new govt will take over. The real murder of democracy!pic.twitter.com/vDJwxs4ffm — Mr Sinha (@MrSinha_) August 5, 2024



Εικόνες από την πρωτεύουσα Ντάκα δείχνουν σκηνές με χιλιάδες ανθρώπους να πανηγυρίζουν γιατί η πρωθυπουργός «έφυγε από τη χώρα», ενώ άλλοι εισέβαλαν στην πρωθυπουργική κατοικία, λεηλατώντας και σχηματίζοντας το σήμα της νίκης.

Salute to the brave Students of Bangladesh. They’ve ended the 15 years long dictatorial rule of Hasina Wajid. The Indian Proxy is no longer in Dhaka!!!

✊🏻✊🏻 pic.twitter.com/NcYEjesQjS — Muhammad Saad 🇵🇸 (@hafizsaadriaz) August 5, 2024



Κάποιοι αποχωρούν κουβαλώντας τηλεοράσεις, καρέκλες και τραπέζια μέσα από ένα από τα πιο προστατευμένα κτίρια της χώρας.

You’re watching over a million ppl marching on #Dhaka right now. To overthrow the western-backed Hasina regime in Bangladesh. Hundreds murdered by state forces but we don’t give up the fight. Solidarity comrades. This is what resistance looks like.pic.twitter.com/oe4v8HTWRN — GhostofDurruti (@DurrutiRiot) August 5, 2024



Οι διαδηλωτές στην Ντάκα ανέβηκαν πάνω στο άγαλμα του ηγέτη της ανεξαρτησίας Σεΐχη Μουτζιμπούρ Ραχμάν, του πατέρα της πρωθυπουργού Χασίνα, και άρχισαν να σπάνε το κεφάλι με τσεκούρι.

#Bangladesh: Full video of protestors storming PM’s palace in Dhaka. Protestors can be seen inside the office of Sheikh Hasina.pic.twitter.com/I0F0vPJYpY — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 5, 2024



Φοιτητές είχαν καλέσει σε πορεία προς την Ντάκα τη Δευτέρα, αψηφώντας την απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα για να πιέσουν σε παραίτηση τη Χασίνα, η οποία κέρδισε για τέταρτη συνεχή θητεία τον Ιανουάριο σε εκλογές που μποϊκοτάρονται από την αντιπολίτευση.

Students chalking on the streets of Dhaka pic.twitter.com/a0tUcssy2D — Sandipto Dasgupta (@sandiptodg) August 4, 2024



Η Σέιχ Χασίνα, η οποία εγκατέλειψε νωρίτερα με αυτοκίνητο το πρωθυπουργικό μέγαρο, επιβιβάσθηκε σε στρατιωτικό ελικόπτερο το οποίο την μετέφερε στην Ινδία. Το CNN-News18 μετέδωσε ότι η τέως πρωθυπουργός προσγειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην πόλη Αγκαρτάλα της βορειοανατολικής Ινδίας.

Σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών Πληροφοριών, η Ινδία θα προσφέρει ασφαλή διέλευση στην Σέιχ Χασίνα.

Γιατί ξέσπασαν διαδηλώσεις

Πολλοί φοιτητές δηλώνουν οργισμένοι εξαιτίας της υψηλής νεανικής ανεργίας, καθώς σχεδόν 32 εκατομμύρια νέοι είναι άνεργοι ή χωρίς εκπαίδευση σε έναν πληθυσμό 170 εκατομμυρίων.

Οι διαμαρτυρίες έχουν ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας επανέφερε σύστημα ποσοστώσεων για προσλήψεις σε κρατικές θέσεις, ανατρέποντας απόφαση της πρωθυπουργού Σεΐχ Χασίνα, που χρονολογείται από το 2018, να το καταργήσει. Η κυβέρνηση προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο που επρόκειτο να επανεξετάσει το θέμα στη συνεδρίαση της 7ης Αυγούστου.

Σύμφωνα με την απόφαση, το 30% των θέσεων εργασίας που ανοίγουν στο Δημόσιο θα προορίζονται για μέλη οικογενειών μαχητών της ελευθερίας στον πόλεμο για την ανεξαρτησία του 1971 από το Πακιστάν.

Αυτό το σύστημα θεσπίστηκε στο Μπαγκλαντές το 1972 και μέχρι το 2018 που καταργήθηκε, υπολογίζεται ότι το 56% των κρατικών θέσεων εργασίας είχε κατανεμηθεί βάσει των ποσοστώσεων.

Η οικονομία του Μπαγκλαντές, που κάποτε ήταν μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων στον κόσμο, έχει μείνει στάσιμη, ενώ ο πληθωρισμός κυμαίνεται γύρω στο 10% και τα αποθέματα σε δολάρια διαρκώς συρρικνώνονται.

