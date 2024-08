Μπανγκλαντές: Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός της χώρας – «Τι συμβαίνει, ούτε εγώ ξέρω» λέει ο υπουργός Δικαιοσύνης

Η πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές, Σέιχ Χασίνα, εγκατέλειψε την κατοικία της στην Ντάκα και μετακινήθηκε σε «ασφαλή τοποθεσία», όπως έγινε γνωστό από πηγή του περιβάλλοντός της, ενώ η αρχική πληροφορία που μετέδωσε το AFP για πιθανή παραίτησή της επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα από τις πηγές του CNN.

H Σέιχ Χασίνα επιβιβάσθηκε σε στρατιωτικό ελικόπτερο με προορισμό την Ινδία, σύμφωνα με πληροφορίες της Prothom Alo Daily. Παράλληλα, χιλιάδες διαδηλωτές επέδραμαν κατά της πρωθυπουργικής κατοικίας στην Ντάκα, μετέδωσε η τηλεόραση.

Bangladesh PM Sheikh Hasina has resigned and left the country, local media reports say, amid growing anti-gov’t protests calling for her to step down. Al Jazeera’s Tanvir Chowdhury says thousands of people are celebrating on the streets in Dhaka. pic.twitter.com/bFB1w5I5pz



Παράλληλα, ο αρχηγός του στρατού του Μπανγκλαντές, που αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα σε λίγο, συνομιλεί με εξωστρατιωτικούς παράγοντες για την κατάσταση στην χώρα, δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος.

Την ίδια στιγμή, ο γιος της πρωθυπουργού απευθύνει έκκληση στις δυνάμεις ασφαλείας του Μπανγκλαντές να εμποδίσουν οποιαδήποτε κατάληψη της εξουσίας.

«Υποχρέωσή σας είναι να εγγυηθείτε την ασφάλεια του λαού και της χώρας μας, καθώς και την προστασία του Συντάγματος», δηλώνει σε ανάρτησή του στο Facebook απευθυνόμενος στις δυνάμεις ασφαλείας ο πολιτικός και επιχειρηματίας με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να επιτρέψουν σε μη εκλεγμένη κυβέρνηση να αναλάβει την εξουσία ούτε για ένα λεπτό».



Ο υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι «η κατάσταση είναι πολύ ευμετάβλητη. Τι συμβαίνει, ούτε εγώ ξέρω».

Η πρόσβαση στο ίντερνετ διακόπηκε σήμερα σε όλο το Μπανγκλαντές, σύμφωνα με παρόχους και οργανισμούς εποπτείας, την ώρα που στη χώρα σημειώνονται αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, ενώ ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Μπανγκλαντές, ο στρατηγός Ουάκερ-ουζ-Ζαμάν, θα απευθυνθεί σήμερα στη χώρα, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού, ένα μήνα μετά την έναρξη των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Η NetBlocks, ένας οργανισμός εποπτείας του Ίντερνετ, έκανε λόγο για «αυξημένο αντίκτυπο στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας» της διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο, ενώ ένας αξιωματούχος επιχείρησης εξειδικευμένης στην πώληση συχνοτήτων στους παρόχους πρόσβασης ανακοίνωσε πως «το ίντερνετ υψηλής ταχύτητας και το ίντερνετ στις φορητές συσκευές έχουν αμφότερα διακοπεί».

ℹ️ Update: Internet connectivity remains available in #Bangladesh amid reports Prime Minister Sheikh Hasina has fled the country, bringing an end to her combined total of 20 years in power; hundreds of killings at student protests were masked by telecoms blackouts in recent weeks https://t.co/0SkwO2q6uR



Στο μεταξύ, φοιτητές είχαν προγραμματίσει πορεία σήμερα προς την πρωτεύουσα Ντάκα αψηφώντας την απαγόρευση της κυκλοφορίας που έχει επιβληθεί σε εθνικό επίπεδο για να πιέσουν για την παραίτηση της πρωθυπουργου Σέιχ Χασίνα, μια ημέρα αφού συγκρούσεις στη χώρα στοίχισαν τη ζωή σε σχεδόν 100 ανθρώπους.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο συνολικός απολογισμός των διαδηλώσεων στο Μπανγκλαντές ανέρχεται πλέον σε 300 νεκρούς, μετά το θάνατο χθες, Κυριακή, 94 ανθρώπων.

The prime minister of Bangladesh has resigned and fled the country following a revolt from citizens and sustained mass riots for weeks.

Police killed nearly 300 people since the riots broke out in Dhaka. pic.twitter.com/dBI1BLMeVv

— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) August 5, 2024