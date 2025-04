Μπαλί: Σε κατάσταση αμόκ Αμερικανός τουρίστας έκανε «γυαλιά καρφιά» μια κλινική – Το περιστατικό έληξε με την απέλασή του

Ένα ακραίο περιστατικό έλαβε χώρα σε ιδιωτική κλινική στο Μπαλί, όταν ένας Αμερικανός τουρίστας ξύπνησε ημίγυμνος και σε κατάσταση εκτός ελέγχου, προκαλώντας ζημιές και πανικό σε προσωπικό και ασθενείς, πριν τελικά συλληφθεί, απελαθεί και καταδικαστεί.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου και κατέληξε στην απέλασή του τη Δευτέρα, έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στην Ινδονησία και πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Kompas, ο τουρίστας -ταυτοποιημένος μόνο με τα αρχικά “MM”- μεταφέρθηκε αναίσθητος, φορώντας μόνο το εσώρουχό του, στην κλινική γύρω στις 5 το πρωί από έναν φίλο του.

Όμως, όταν ο MM συνήλθε, η κατάσταση πήρε απρόσμενα βίαιη τροπή. Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στο social media, άρχισε να καταστρέφει εξοπλισμό της κλινικής, να ρίχνει έπιπλα στο πάτωμα, να σκίζει κουρτίνες γύρω από άλλους ασθενείς και να εξαπολύει ύβρεις προς τις τρομαγμένες νοσοκόμες.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην Kompas ότι ο δράστης γρονθοκόπησε ακόμη και τον φίλο του, που προσπαθούσε απεγνωσμένα να τον ηρεμήσει.

🚨 AMERICAN TOURIST DEPORTED AFTER BALI CLINIC MELTDOWN

Shirtless and in boxers, “MM” woke up in a Bali clinic, trashed the place, terrified patients, and screamed at nurses. Now he’s out of Indonesia—via deportation. pic.twitter.com/kU5UiwXH4U

— Irrelevant News (@IrrelevantFeed) April 15, 2025