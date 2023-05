Μπάιντεν: Μπερδεύτηκε, σκόνταψε και τελικά χαμογέλασε στους G-7

Σκόνταψε μπερδεύτηκε και τελικά ακολούθησε τις οδηγίες του Ιάπωνα πρωθυπουργού Φούμιο Κισίντα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, στη διάρκεια της συνόδου των G-7, όπου έφτασε στηριζόμενο στο χέρι της συζύγου του.

Ο ηλικίας 80 ετών Αμερικανός πρόεδρος, φάνηκε να έχει μπερδευτεί, ενώ σκόνταψε και παραλίγο να πέσει από μια σκάλα. Ο γηραιότερος πρόεδρος των ΗΠΑ φαινόταν επίσης μπερδεμένος καθώς η πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν τον οδήγησε από το χέρι για να συναντήσει τον Ιάπωνα πρωθυπουργό και τη σύζυγό του για μια φωτογράφηση στη Χιροσίμα ενόψει της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά που γίνεται εκεί.

Biden trips on the steps during G7 visit to Japan. pic.twitter.com/SYQ6c9owVU

— D. Scott @eclipsethis2003 (@eclipsethis2003) May 19, 2023