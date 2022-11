Αξέχαστα γενέθλια: Πήγε τον «αιωνόβιο» πατέρα της να γιορτάσει σε στριπτιζάδικο

Ένα αξέχαστο δώρο αποφάσισε να κάνει μία κόρη στον πατέρα της για τα γενέθλιά του, ο οποίος έκλεισε τα 100 χρόνια του. Έτσι λοιπόν, τον πήγε να γιορτάσουν σε ένα στριπ κλαμπ στο Ντάλας.

Σύμφωνα με την κόρη, ο πατέρας της, Gioacchino «Jack» Poma , αγαπάει δύο πράγματα στη ζωή: Τις γυναίκες γενικότερα και τα γυναικεία στήθη ειδικότερα. Τι καλύτερο λοιπόν από το να συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής σε ένα στριπτιτζάδικο;

Άλλωστε όπως ανέφερε η κόρη του Poma, ο ζωηρός πατέρας της είχε να πάει σε στριπτιτζάδικο από τα νιάτα του και είχε μείνει χήρος πριν από 12 χρόνια. Στη συνέχεια έβγαινε με μια άλλη ηλικιωμένη γυναίκα, αλλά και αυτή απεβίωσε πέρυσι.

Όταν ο Gioacchino εμφανίστηκε στο κλαμπ οι χορεύτριες εξεπλάγησαν. Εκείνος διασκέδασε και το ευχαριστήθηκε με την ψυχή του.

Texas father celebrates 100th birthday at a strip club, thanks to his daughter. https://t.co/HTiRA1RU4A

— TMZ (@TMZ) November 14, 2022