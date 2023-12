Φρίκη: Aστυνομικός σκότωσε την σύζυγό του και τους δύο γιους του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Μια τετραμελής οικογένεια βρέθηκε νεκρή σε σπίτι στην κομητεία Ρόκλαντ το Σάββατο, με την αστυνομία να πιστεύει ότι πρόκειται για δολοφονία-αυτοκτονία.

Τα τέσσερα άτομα βρέθηκαν σε ένα σπίτι στο New City. Πρόκειται για τον 39χρονο αστυνομικό Watson Morgan, την 43χρονη σύζυγός του, Ornela Morgan, και τους δύο γιους τους, ηλικίας 10 και 12 ετών. Και τα τέσσερα θύματα έφεραν από τραύματα από πυροβολισμούς, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Watson Morgan, αρχιφύλακας του αστυνομικού τμήματος του Bronxville και πρώην αξιωματικός της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, πιστεύεται ότι σκότωσε τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του «πριν αυτοκτονήσει», ανέφερε η αστυνομία.

Στο σημείο του εγκλήματος βρέθηκε ένα πιστόλι. Η αστυνομία ενημέρωσε ότι πρόκειται για «μεμονωμένο περιστατικό».

Σύμφωνα με την New York Post, oι αρχές διενήργησαν έλεγχο στην κατοικία του Watson, καθώς εκείνος δεν εμφανίστηκε ποτέ στη δουλειά του.

«Δεν υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας στην κατοικία των Morgan» αποκάλυψε ο ο ντετέκτιβ της αστυνομίας του Clarksville, Norm Peters «Το κίνητρο του εγκλήματος παραμένει υπό διερεύνηση», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Bronxville, Christopher Satriale, δήλωσε: «Καθώς προσπαθούμε να συνέλθουμε από το σοκ, θα συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε ό,τι μπορούμε με βάση τα όσα ανακοινώνει το αστυνομικό τμήμα του Clarkstown, καθώς πρόκειται για μια έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Ο Watson Morgan εντάχθηκε στην αστυνομία της Νέα Υόρκης (NYPD) το 2000 και εργαζόταν από το Μπρονξ στο Γραφείο Μεταφορών, σύμφωνα με την nypost.gr. Εντάχθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Bronxville το 2007 και τοποθετήθηκε στο τμήμα ντετέκτιβ το 2014, προτού προαχθεί σε αρχιφύλακα το 2016, δήλωσε ο Satriale.

Η Ornela Morgan ήταν καθηγήτρια τεχνολογίας στο One World Middle School στο Μπρονξ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του σχολείου. «Θρηνούμε την παράλογη απώλεια της δασκάλας @NYCSchools, Ornela Morgan, και της οικογένειάς της. Αναπαύσου στη δύναμη» Οι εκπαιδευτικοί της Νέας Υόρκης έγραψαν στο X.

We mourn the senseless loss of @NYCSchools teacher, Ornela Morgan, and her family.

Rest in power, sister!

— Educators of NYC (@educatorsofnyc) December 31, 2023