Αργεντινή: Στιγμές τρόμου για επιβάτες λεωφορείου που τυλίχθηκε στις φλόγες – Έτρεχαν για να σωθούν – ΒΙΝΤΕΟ σοκ

Εφιαλτικές στιγμές έζησαν οι επιβάτες ενός λεωφορείου το οποίο πήρε φωτιά στη μέση ενός αυτοκινητόδρομου, στο Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή, με αποτέλεσμα να γίνει παρανάλωμα του πυρός και οι φλόγες να εξαπλωθούν στην άσφαλτο.

Πιο συγκεκριμένα, το λεωφορείο άρπαξε φωτιά στον αυτοκινητόδρομο General Paz, με τις εικόνες που καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας της αστυνομίας της πόλης να είναι συγκλονιστικές.

Όπως μπορείτε να δείτε, η φωτιά ξέσπασε στο πίσω μέρος του λεωφορείου, με τους επιβάτες να βγαίνουν τρέχοντας από αυτό τρομοκρατημένοι. Ορισμένοι από αυτούς, κατευθύνθηκαν ακόμη και στον μικρό λόφο που βρίσκεται στο σημείο, προκειμένου να σωθούν.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε όλο το λεωφορείο, το οποίο και έγινε στάχτη, ενώ οι μαύροι πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή και δημιούργησαν μία αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Σημειώνεται πως από θαύμα δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ενώ όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από κάποια μηχανική βλάβη.

Passengers scramble out of a bus after it catches fire in Buenos Aires, Argentina pic.twitter.com/PtPZk7iZiy

— Reuters (@Reuters) August 17, 2023