«Αποτυχημένη» εκτόξευση ρουκέτας από τη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός

Μετά την επίσκεψη του νέου υπουργού Ασφαλείας του Ισραήλ, του ακροδεξιού Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, στον χώρο όπου βρίσκεται το τέμενος Αλ Αξά χθες Τρίτη, που προκάλεσε οργή στους Παλαιστίνιους και αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο, Παλαιστίνιοι μαχητές εκτόξευσαν ρουκέτα εναντίον του Ισραήλ, που όμως κατέπεσε μέσα στον θύλακα, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

«Αποτυχημένη εκτόξευση ρουκέτας, που κατέπεσε στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, εντοπίστηκε απόψε», ανέφερε χθες βράδυ ο ισραηλινός στρατός μέσω Twitter. «Όπως προβλέπεται, δεν ενεργοποιήθηκε συναγερμός».

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

A failed rocket launch that fell in the northern Gaza Strip was identified tonight.

In accordance with standard operating procedures, an alert was not activated.

Full routine continues on the Israeli home front.

— Israel Defense Forces (@IDF) January 3, 2023