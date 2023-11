Αποστολή στο Ισραήλ: Η ώρα της απελευθέρωσης των ομήρων – Την Παρασκευή οι πρώτοι

Μετά το ολονύχτιο σφυροκόπημα της Γάζας, όλοι περιμένουν την κατάπαυση του πυρός στις 10.00 που θα σημάνει και την έναρξη των διαδικασιών απελευθέρωσης των πρώτων ομήρων από τους 239 που κρατά η Χαμάς, ύστερα από 48 ημέρες πολέμου. «Δεν δεσμευτήκαμε για εκεχειρία στα βόρεια σύνορα» λέει ο Νετανιάχου. Την Παρασκευή οι πρώτοι όμηροι λέει ο Διευθυντής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Ανταπόκριση από Ασντόντ – Ισραήλ: Χρήστος Μαζανίτης

«Οι επαφές για την απελευθέρωση των ομήρων μας προχωρούν και συνεχίζονται συνεχώς» δήλωσε αργά τη νύχτα ο Διευθυντής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Τζάτσι Χανέγκμπι.

«Η έναρξη της διαδικασίας θα γίνει σύμφωνα με την αρχική συμφωνία των πλευρών και όχι πριν από την Παρασκευή» ανέφερε, δίνοντας παράταση στην αγωνία.

Ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας Γκάλαντ και ο συνάδελφος υπουργός του υπουργικού συμβουλίου πολέμου Μπένι Γκαντζ απάντησαν χθες αργά το βράδυ σε σειρά ερωτήσεων στη συνέντευξη Τύπου τους, παρουσία μόνο των Ισραηλινών Μέσων Ενημέρωσης.

Ο Νετανιάχου λέει ότι είναι βέβαιος ότι ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα Yahya Sinwar θα προσπαθήσει «να αγοράσει επιπλέον χρόνο» για να αποτρέψει το Ισραήλ να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στη Γάζα μετά τη συμφωνία ομήρων και την παύση. «Είμαστε προετοιμασμένοι και για άλλες εξελίξεις», λέει.

Λέει ότι είπε στον Πρόεδρο Μπάιντεν : «Κάνουμε μια παύση», βάσει μιας συμφωνίας στην οποία συμμετείχε και ξεκίνησε ο Μπάιντεν, «αλλά συνεχίζουμε».

Ερωτηθείς για προηγούμενες συμφωνίες για ομήρους, ο πρωθυπουργός είπε: «Η μεγαλύτερη απειλή για την ύπαρξή μας» πηγάζει από τον άξονα του κακού που ηγείται το Ιράν και ότι η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν θα σηματοδοτούσε αφάνταστους κινδύνους. Λέει ότι έκανε πολλά πράγματα για να το αποτρέψει, «μερικά από τα οποία συνδέονται με τη συμφωνία για την απελευθέρωση του Gilad Shalit», αλλά δεν μπορεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Είπε, «πάρτε μια ευκαιρία όταν ελευθερώσετε τους κακούς ανθρώπους» και το Ισραήλ «θα κάνει ό, τι μπορούμε για να μην επιστρέψουν» για να βλάψουν τους ανθρώπους». Αλλά εάν η συμφωνία λειτουργήσει, «δεκάδες παιδιά και οι μητέρες και οι γυναίκες τους θα επιστρέψουν σπίτι – ελπίζουμε ότι θα ξεπεράσουν τους 50».

Ο Gantz επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η απελευθέρωση των ομήρων είναι ένας «προκαταρκτικός στόχος», ενώ η καταστροφή της Χαμάς είναι ζωτικής σημασίας «και θα πάρει πολύ χρόνο».

Λέει ότι «η διαχείριση του πολέμου και η μοίρα των ομήρων και η στρατιωτική επιχείρηση δεν είναι ριάλιτι», και ότι οι συζητήσεις στο υπουργικό συμβούλιο είναι σοβαρές. «Ζωές διακυβεύονται».

Ο Νετανιάχου αρνείται να δώσει λεπτομέρειες για το τι θα συμβεί εάν η Χαμάς παραβιάσει την εκεχειρία. «Όπως μου είπε ο Πρόεδρος Μπάιντεν, ένας εχθρός που κρατά όμηρο ένα μωρό 9 μηνών… ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε».

Ο Gallant λέει ότι η Χαμάς «ήθελε μια παύση για να πάρει λίγο αέρα ενώ την χτυπάμε καθημερινά. Αυτό έφερε το επίτευγμα» της συμφωνίας ομήρων.

Ερωτηθείς για το ότι η Χεζμπολάχ λέει ότι προσχωρεί στην εκεχειρία, ο Νετανιάχου απάντησε ότι δεν γνωρίζει τι λέει η Χεζμπολάχ, αλλά το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει καμία υποχρέωση σχετικά με τη Χεζμπολάχ και το βόρειο μέτωπο κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας. Η Χεζμπολάχ θα κριθεί από τις πράξεις της, λέει.

Λέει επίσης, στο πλαίσιο της παραβίασης της εκεχειρίας από τη Χαμάς, ότι «οι στρατιώτες είναι πάντα υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή».

«Θέλουμε να πάρουμε όλους τους ομήρους πίσω σε αυτή τη συμφωνία, και ίσως [περισσότερα] μετά από αυτό», αλλά «δεν τους δίνουμε [τη Χαμάς] μια ανοιχτή επιταγή. Όταν γίνει η παύση, ξαναρχίζουμε τον πόλεμο. Μπορεί να είμαστε αναγκασμένοι να το κάνουμε πολύ νωρίτερα».

Αν υπάρξει παραβίαση, λέει, «δεν θα σταθούμε εκεί σαν πρόβατα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε αυτό το πλαίσιο να τιμηθεί, αλλά αν σπάσει, θα ξέρουμε τι να κάνουμε».

Ο Νετανιάχου λέει και πάλι ότι «ο Ερυθρός Σταυρός είναι μέρος της συμφωνίας» – όπως συμφωνήθηκε από το Ισραήλ «και η άλλη πλευρά».

«Οπότε αναμένω από τον Ερυθρό Σταυρό να ενεργήσει σύμφωνα με αυτή τη ρήτρα» στη συμφωνία. «Η Χαμάς μπορεί να μην το τιμήσει, αλλά είναι αδιανόητο να μην το απαιτήσει ο Ερυθρός Σταυρός… Αν ο Ερυθρός Σταυρός δεν το ήξερε – το ξέρει τώρα».

Το Ισραήλ έλαβε τη λίστα με τα ονόματα των ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν αύριο κατά την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας με τη Χαμάς, αναφέρει το μεγαλύτερο τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας, Channel 12.

Το Ισραήλ δεν θα δημοσιεύσει τα ονόματα πριν από την απελευθέρωσή τους για να αποφύγει οποιαδήποτε ψεύτικη ελπίδα προς τις οικογένειες, εάν η συμφωνία καταρρεύσει.

Ο κατάλογος δόθηκε στον αρχηγό της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα και στον στρατηγό των Ισραηλινών Στρατιωτικών Νίτζαν Άλον, οι οποίοι βρίσκονται από χθες στο Κατάρ, για την διασφάλιση των λεπτομερειών της συμφωνίας.

Οι συμφωνίες γύρω από την απελευθέρωση των ομήρων που ορίζονται για τις επόμενες ημέρες περιλαμβάνουν τη ρητή προϋποθεση από το Ισραήλ ότι οι μητέρες και τα παιδιά τους θα απελευθερωθούν μαζί, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

