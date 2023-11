Αποστολή στο Ισραήλ: Η εκεχειρία αργεί πολύ να έρθει

Η περιοδεία του Αμερικάνου υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στην Μέση Ανατολή δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τη στιγμή που οι δυνάμεις του Ισραήλ σκληραίνουν ακόμη περισσότερο τη στάση τους κι ετοιμάζονται για την επόμενη φάση των χερσαίων επιχειρήσεων.

Ανταπόκριση από Ασντόντ – Ισραήλ: Χρήστος Μαζανίτης

Ένα σκληρό διπλωματικό πόκερ διεξάγεται στο παρασκήνιο, με τις ΗΠΑ να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες επίλυσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή και το Ισραήλ να έχει αποφασίσει να σκληρύνει ακόμη περισσότερο τη στάση του, περνώντας μάλιστα στην επόμενη φάση του πολέμου.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν φέρεται να προωθεί προς όλες τι εμπλεκόμενες πλευρές τη λύση της μιας Παλαιστινιακής Αρχής, υπό τον Άμπου Αμπάς, με την πλήρη εξάλειψη της Χαμάς.

Ένα σχέδιο το οποίο βρίσκει αντιδράσεις από Τουρκία και Ιράν και την Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια της νύχτας να εξαπολύει επίθεση στο Kiryat Shmona στα βόρεια σύνολα του Ισραήλ με τον Λίβανο.

— ⚡️🇱🇧 BREAKING: Sounds of clashes can be heard on the Lebanese-Palestinian border following Hezbollah’s retaliation on ”Kiryat Shmona”#Hezbollah #غزه_مقبرة_الغزاة #Genocide_in_Gaza #GazaGenocide #هجوم_العمالقة #غزة_الآن #غزه_تباد_بدعم_اماراتي #ولعت #Israel pic.twitter.com/XPYvG3gtcA

— @Breaking News (@LegalEeshan) November 5, 2023