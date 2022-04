Αποστολή στην Ουκρανία: Σφυροκόπημα στα ανατολικά και νέο μέτωπο στην Υπερδνειστερία

Την ραγδαία κλιμάκωση των ρωσικών επιχειρήσεων όχι μόνο στα ανατολικά αλλά και στα νότια της Ουκρανίας αποκαλύπτει Ρώσος αξιωματικός τη στιγμή που το Χάρκοβο δέχεται πυραυλικό σφυροκόπημα.

Την ενεργοποίηση της Υπερδνειστερίας ταυτόχρονα με το ξέσπασμα σφοδρής επίθεσης στα ανατολικά της Ουκρανίας και πέραν τον εδαφών του Ντονμπάς, επιθυμεί η Ρωσία. Αυτό αποκάλυψε ο Ρώσος διοικητής, Rustam Minnekayev, σύμφωνα με τους New York Times. Δεν ήταν σαφές εάν η δήλωση αντικατοπτρίζει την επίσημη πολιτική, αλλά οι Ουκρανοί έχουν προειδοποιήσει εδώ και καιρό ότι η Ρωσία επιθυμεί την πλήρη καταστροφή του ουκρανικού κράτους και ότι η ρωσική επιθετικότητα δεν θα σταματήσει στα όρια του Ντονμπάς.

Η Υπερδνειστερία είναι ένα κομμάτι Ρωσόφωνων στα νότια της Ουκρανίας, που περιλαμβάνει και ένα μέρος της Μολδαβίας. Αυτό σημαίνει ότι εάν γίνει, η Μολδαβία θα είναι η δεύτερη χώρα που δέχεται εισβολή από τον ρωσικό στρατό.

Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες σφοδρή πυραυλική επίθεση στις Περιφέρειες Χάρκοβο, Ντονιέτσκε, Λουχάνσκ και Χερσώνα.

Τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να διεξάγουν επιθέσεις στην ανατολική επιχειρησιακή ζώνη. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση δραστηριότητας ρωσικών στρατευμάτων παρατηρείται στην κατεύθυνση Izium-Barvinkove, στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού διασταύρωσης στην Popasna, στην αστικοποιημένη περιοχή Sievierodonetsk, στην πόλη της Mariupol και στο οδικό τμήμα Zaporizhzhia-Donetsk.

Όπως ανέφερε ο Ολεξάντρ Μοτούζιανικ (Oleksandr Motuzyanyk), εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας μιλώντας σε ξένους δημοσιογράφους, στο Κέντρο Τύπου στο Κίεβο, που το enikos.gr έδωσε το «παρών», ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να αποκλείει μερικώς το Χάρκοβο, με πυρά βαρέως πυροβολικού και αεροπορικές επιδρομές. «Ο εχθρός εδραιώνει και οχυρώνει τις θέσεις του στις συνοικίες Μπαλάκλεια και Λόζοβα», ανέφερε.

Στις περιοχές του Izium και του Barvinkove, μονάδες των ρωσικών στρατευμάτων διεξάγουν επιθέσεις, μεταξύ άλλων με σκοπό να πάρουν τον έλεγχο της σιδηροδρομικής επικοινωνίας.

Στην κατεύθυνση του Sievierodonetsk, στην περιφέρεια Λουχάνσκ, ρωσικές μονάδες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις επίθεσης κοντά στον οικισμό Zarichne προσπαθώντας να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση του Rubizhne.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία από πηγές των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, μια μαζική δωρεά αίματος από πολίτες πραγματοποιείται στην Περιφέρεια Μπελγκορόντ της Ρωσίας, για τις ανάγκες των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων», δήλωσε ο Μοτούζιανικ.

"Os russos assumiram o controle do arsenal das FFAA da #Ucrânia na região de #Kharkiv com milhares de toneladas de munição, localizados em uma área de várias centenas de hectares, incluindo aqueles com projéteis fabricados no Ocidente"

