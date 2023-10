Ανθρωποκυνηγητό για το μακελάρη του Μέιν – Στα σπίτια τους οι κάτοικοι, κλειστές όλες οι υπηρεσίες

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του μακελάρη του Λιούιστον στο Μέιν που σκότωσε τουλάχιστον 22 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 60.

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες ενός άνδρα με ένα στρατιωτικό τουφέκι σε μια αίθουσα μπόουλινγκ και λένε ότι αναζητούν τον «ένοπλο και επικίνδυνο» Ρόμπερτ Καρντ.

Η αστυνομία έχει συμβουλεύσει τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους όσο ο δράστης κυκλοφορεί ελεύθερος. Όλα τα σχολεία και τα δημόσια κτήρια παραμένουν κλειστά.

Ο δράστης, από την περιοχή Boutin, είναι εκπαιδευτής πυροβόλων όπλων. Πρόσφατα ανέφερε ότι «άκουσε φωνές» και απείλησε να πυροβολήσει στη βάση της Εθνικής Φρουράς όπου βρισκόταν.

As you process the devastating news that another tragic shooting took the lives of at least 22 innocent people in Maine, remember the shooter didn’t act alone.

He was assisted by 222 House members, 49 Senators, and the NRA. pic.twitter.com/3KUvZDfcH4

— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) October 26, 2023