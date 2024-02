Ανεξέλεγκτος δορυφόρος του ESA έπεσε στη Γη – Ήταν στο διάστημα σχεδόν 30 χρόνια

Ένας εκτός ελέγχου δορυφόρος έπεσε στη Γη το απόγευμα της Τετάρτης 21 Φεβρουαρίου 2024, αφού ήταν 13 χρόνια εκτός τροχιάς. Όπως δήλωσαν οι ειδικοί τα απομεινάρια του δορυφόρου βυθίστηκαν ακίνδυνα στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ο δορυφόρος ERS-2 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), βάρους 5.550 κιλών, επανήλθε στην ατμόσφαιρα στις 12:17 μ.μ. ώρα ανατολικής Ευρώπης κάπου «πάνω από τον βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό μεταξύ Αλάσκας και Χαβάης».

Ο ESA είχε προβλέψει ότι ο δορυφόρος που είχε το μέγεθος ενός λεωφορείου θα έσπαγε σε κομμάτια και θα διαλυόταν κατά την άφιξή του στην ατμόσφαιρα της Γης, προτού καταλήξει στην θάλασσα, η οποία καλύπτει το 71% της επιφάνειας του πλανήτη μας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την περασμένη εβδομάδα, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το μεγαλύτερο θραύσμα που θα μπορούσε να φτάσει στο έδαφος θα ήταν περίπου 115 κιλά και εκτίμησαν ότι οι πιθανότητες να κινδυνεύσει κάποιος άνθρωπος ήταν «μία στο δισεκατομμύριο».

Η τροχιά της πτώσης του ERS-2 ήταν «αδύνατο» να προβλεφθεί, επειδή η επανείσοδός του ήταν «φυσική» και όχι ελεγχόμενη από τον άνθρωπο.

«Αξίζει να τονιστεί ότι κανένα από τα στοιχεία που θα μπορούσαν να επανέλθουν στην ατμόσφαιρα (και να φτάσουν στην επιφάνεια) δεν είναι ραδιενεργό ή τοξικό», δήλωσε ο Mirko Albani από το Τμήμα Επίγειου Τμήματος Παρατήρησης της Γης της ESA.

UPDATE 19:30 UTC (20:30) CET

We have confirmation of the atmospheric reentry of ERS-2 at 17:17 UTC (18:17 CET) +/- 1 minute over the North Pacific Ocean between Alaska and Hawaii.

Coordinates: https://t.co/BNX4K1YxW2

— ESA Operations (@esaoperations) February 21, 2024