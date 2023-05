Andy Rouke: Πέθανε ο μπασίστας των «The Smiths»

Σε ηλικία 59 ετών “έφυγε” από την ζωή ο μπασίστας των “The Smiths” Andy Rourke, έπειτα από μάχη που έδινε με καρκίνο στο πάγκρεας.

Την είδηση του θανάτου του, έκανε γνωστή ο κιθαρίστας του συγκροτήματος Johnny Marr: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Andy Rourke μετά από μια μακρά ασθένεια με καρκίνο στο πάγκρεας. Ο Andy θα μείνει στη μνήμη ως μια ευγενική και όμορφη ψυχή από όσους τον γνώρισαν και ως έναν εξαιρετικά προικισμένο μουσικό από τους λάτρεις της μουσικής. Ζητάμε ιδιωτικότητα σ’ αυτή τη θλιβερή στιγμή».

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer.

Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans.

We request privacy at this sad time pic.twitter.com/KNehQxXoFz — Johnny Marr (@Johnny_Marr) May 19, 2023

Ο Rourke ξεκίνησε να παίζει στους “The Smiths” από τα μέσα της δεκαετίας του 80′ έως και το 1986, όπου και απολύθηκε από το συγκρότημα. Επανήλθε όμως λίγες εβδομάδες αργότερα, όπου και παρέμεινε στο συγκρότημα μέχρι την διάλυσή του το 1987. Μάλιστα λίγα χρόνια μετά, το 1989 ο Marr με τον Morrissey κινήθηκαν δικαστικά εναντίον του Rourke για τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών των “The Smiths”.

Οι Rouke και Marr ήταν φίλοι από παιδιά και μάλιστα ο Marr είχε δηλώσει: «Ήμασταν κολλητοί, πηγαίναμε παντού μαζί! Στα 15 μετακόμισα σπίτι του με εκείνον και τους τρεις αδερφούς του και εκεί κατάλαβα ότι το φιλαράκι μου ήταν ένας από εκείνους τους σπουδαίους τύπους που κανένας δεν γουστάρει».

Ο Rouke είχε συμμετάσχει σε όλα τα άλμπουμ της μπάντας: “The Smiths” – 1984, “Meat Is Murder” – 1985, “The Queen Is Dead” – 1986, “Strangeways, Here We Come” – 1987.

Ο παραγωγός των “The Smiths”, Stephen Street, όταν έμαθε για τον θάνατό του έγραψε στο Twitter: «Ο Άντι ήταν ένας εξαιρετικός μουσικός και ένας υπέροχος τύπος. Δεν έχω καταφέρει να διαβάσω άλλες ειδήσεις στις οποίες να αναφέρονται οι λεπτομέρειες, ακόμα, αλλά στέλνω τα θερμά μου συλλυπητήρια και τις σκέψεις μου στους φίλους και την οικογένειά του».