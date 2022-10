Anadolu: Η Γερουσία των ΗΠΑ αποσύρει τους δύο όρους για την πώληση των F-16 στην Τουρκία

Η Γερουσία των ΗΠΑ, αποφάσισε να καταργήσει τους δύο όρους που εμπόδιζαν την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο η Γερουσία αποφάσισε στο προσχέδιο του νομοσχεδίου περί Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ (NDAA) του 2023, να καταργήσει τους δύο όρους που δεν επέτρεπαν στην Τουρκία να αγοράσει τα αμερικανικά μαχητικά.

