Αμερικανικές εκλογές 2024: Ο Ζελένσκι συγχαίρει τον Ντόναλντ Τραμπ για τη νίκη του

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ για την «εντυπωσιακή νίκη» του στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα βοηθήσει την Ουκρανία να πετύχει μια «δίκαιη ειρήνη».

Οι εδαφικές απώλειες για την Ουκρανία έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες καθώς τα μεγαλύτερα αριθμητικά και καλύτερα εξοπλισμένα ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν σε βασικούς τομείς στη γραμμή του μετώπου στα ανατολικά, όπου έχουν διεξαχθεί κάποιες από τις σφοδρότερες μάχες από τότε που η Μόσχα εισέβαλε στη χώρα τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Τραμπ έχει επικρίνει το επίπεδο της αμερικανικής στήριξης στην ουκρανική πολεμική προσπάθεια και έχει δεσμευθεί να βάλει τέλος στη σύγκρουση πριν αναλάβει τα προεδρικά καθήκοντά του τον Ιανουάριο, χωρίς να εξηγεί πώς θα το καταφέρει αυτό.

Ο Ζελένσκι, σε μήνυμά του λίγο μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ο οποίος ανακήρυξε τη νίκη του στις εκλογές, τόνισε ότι προσβλέπει σε μια «εποχή ισχυρών Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπό την αποφασιστική ηγεσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ».

Η σπουδή με την οποία εκδόθηκε το μήνυμα φάνηκε να έχει στόχο την γρήγορη οικοδόμηση σχέσεων με τη επόμενη κυβέρνηση στην Ουάσινγκτον, εν μέσω αβεβαιότητας για το τι θα σημάνει μια προεδρία Τραμπ για τον πόλεμο.

Υπό τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, οι ΗΠΑ παρείχαν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική και οικονομική βοήθεια. Αλλά Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν απογοητευτεί από τα όρια που έχουν επιβληθεί στη χρήση από τα ουκρανικά στρατεύματα δυτικών όπλων σε στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

«Εκτιμώ τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ στην προσέγγιση για ‘ειρήνη μέσω της ισχύος’ στα παγκόσμια ζητήματα. Αυτή είναι ακριβώς η αρχή που μπορεί να πρακτικά να φέρει πιο κοντά μια δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία. Ελπίζω ότι θα το εφαρμόσουμε αυτό μαζί», δήλωσε ο Ζελένσκι με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory!

I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024