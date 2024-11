Αμερικανικές εκλογές 2024: Έγραψε ιστορία η Σάρα ΜακΜπράιντ – Είναι το πρώτο τρανς άτομο που εκλέγεται στο Κογκρέσο

Η Δημοκρατική Σάρα ΜακΜπράιντ έγραψε ιστορία στις Αμερικανικές εκλογές 2024, κατακτώντας την μοναδική έδρα του Ντέλαγουερ στη Βουλή των Αντιπροσώπων και έγινε έτσι το πρώτο ανοιχτά τρανς άτομο που εκλέγεται στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Η νίκη της ΜακΜπράιντ αποτυπώνει την πρόοδο της αμερικανικής κοινωνίας, ενώ δίνει ισχυρό μήνυμα για τη συμμετοχή και την εκπροσώπηση της τρανς κοινότητας σε εθνικό επίπεδο.

Thank you, Delaware! Because of your votes and your values, I am proud to be your next member of Congress.

Delaware has sent the message loud and clear that we must be a country that protects reproductive freedom, that guarantees paid leave and affordable child care for all our… pic.twitter.com/QgwRkpUlbD

— Sen. Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 6, 2024