Αμερικανικές Εκλογές 2024: Απομάκρυναν διαδηλώτρια από ομιλία της Κάμαλα Χάρις – ΒΙΝΤΕΟ

Η Κάμαλα Χάρις έδωσε μία από τις τελευταίες της προεκλογικές ομιλίες στην Allentown της Πενσυλβάνια, μόλις μία ημέρα πριν από τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές. Η υποψήφια των Δημοκρατικών εστίασε στην κινητοποίηση των υποστηρικτών της σε μια πολιτεία που η εκστρατεία της θεωρεί καίρια για την πορεία προς τη νίκη.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, μία διαδηλώτρια διέκοψε το πρόγραμμά της, με το προσωπικό ασφαλείας να παρεμβαίνει και να την απομακρύνει από το χώρο.

One of her final campaign speeches before@vp Kamala Harris becomes President

Elect Harris

11.4.24 425 pm ET Allentown. Pennsylvania (6 minutes) pic.twitter.com/fBHE0pphR4

— Jeff Storobinsky (@jeffstorobinsky) November 4, 2024