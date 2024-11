Αμερικανικές εκλογές 2024: Ανεπαίσθητο προβάδισμα Τραμπ εν μέσω μεγάλης έντασης – Καταγγελίες για νοθεία, «βόμβες» και… πάρτι στα δύο στρατόπεδα

Τα αποτελέσματα στις Αμερικανικές εκλογές 2024 δημοσιεύονται σταδιακά χωρίς να μοιάζει ως τώρα να αποκτά καθαρό προβάδισμα στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ, ούτε η Κάμαλα Χάρις.

Καθώς η ένταση στις ΗΠΑ παραμένει μεγάλη, πολλοί Αμερικανοί είχαν καρφωμένα τα βλέμματα στις οθόνες τους καθώς όσο πέρναγαν οι ώρες ο χάρτης της χώρας χρωματιζόταν κόκκινος ή μπλε (τα χρώματα των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών αντίστοιχα).

Ως τώρα πάντως, δεν έχει υπάρξει καμιά μεγάλη έκπληξη.

Οι δυο υποψήφιοι κέρδισαν, σύμφωνα με τις προβλέψεις μεγάλων αμερικανικών ΜΜΕ, στις πολιτείες όπου αυτό θεωρείτο λίγο ως πολύ δεδομένο: στο Τέξας, στο Κεντάκι, στη Δυτική Βιρτζίνια, στη Φλόριντα, στο Μιζούρι, στην Οκλαχόμα, στον Μισισιπή και στη Λουιζιάνα, μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ· στη Νέα Υόρκη, στο Ιλινόι, στο Βερμόντ, στη Μασαχουσέτη, στην Καλιφόρνια και στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσιγκτον η Κάμαλα Χάρις.

Με βάση προβλέψεις του Fox News, ο κ. Τραμπ εξασφαλίζει ως τώρα 216 ψήφους στο σώμα των εκλεκτόρων και η κυρία Χάρις 193.

Χρειάζονται 270 ψήφοι στο εκλεκτορικό σώμα για τη νίκη. Το σασπένς ωστόσο συνεχιζόταν σε ουσιαστικά όλες τις «swing states», τις διεκδικούμενες πολιτείες που αναμενόταν να κρίνουν το αποτέλεσμα.

Τίποτε δεν επιτρέπει να προβλεφθεί αν θα χρειαστούν ώρες ή ημέρες προτού τα μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, που παραδοσιακά έχουν το προνόμιο αυτό, προβλέψουν τη νίκη είτε για την Κάμαλα Χάρις, που θα γίνει η πρώτη γυναίκα στην ιστορία των ΗΠΑ εάν εκλεγεί, ή για τον Ντόναλντ Τραμπ, που ουδέποτε αναγνώρισε την ήττα του στην αναμέτρησή του με τον Τζο Μπάιντεν το 2020.

Ο Ρεπουμπλικάνος δημαγωγός, που έχει στο παθητικό του καταδίκη για ποινική υπόθεση και ακόμη αρκετές δίκες μπροστά του, αναφέρθηκε νωρίτερα σε «φήμες» κατά τις οποίες στη Φιλαδέλφεια, στη διεκδικούμενη πολιτεία Πενσιλβάνια, έγινε «μαζική νοθεία — κάτι που διέψευσαν αμέσως οι αρχές.

Όλος ο κόσμος περιμένει το αποτέλεσμα της μονομαχίας, έπειτα από εκστρατεία άνευ προηγουμένου που σημαδεύτηκε από εκκωφαντικές ανατροπές, με τις θεαματικότερες να είναι η ανάδειξη της κυρίας Χάρις ως υποψήφιας των Δημοκρατικών μετά την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί τον Ιούλιο και οι δυο απόπειρες δολοφονίας του κ. Τραμπ.

Πίσω από τους δυο υποψήφιους μοιάζουν να παρατάσσονται δυο Αμερικές φαινομενικά ασυμβίβαστες, με κάθε πλευρά να κατηγορεί την άλλη πως θα οδηγήσει τη χώρα στην καταστροφή.

Η Κάμαλα Χάρις παρουσίασε τον αντίπαλό της ως «φασίστα» κι επίδοξο «δικτάτορα», κίνδυνο για τα δικαιώματα των γυναικών. Πολλαπλασίασε τις διαφημιστικές καταχωρίσεις, από τους ραδιοφωνικούς και τους τηλεοπτικούς σταθμούς ως τις γιγαντοαφίσες στους αυτοκινητοδρόμους, για να καλέσει τους πολίτες να ψηφίσουν, με την ομάδα της να εκφράζει αισιοδοξία εξαιτίας της κινητοποίησης ειδικά των νέων και κατοίκων διεκδικούμενων πολιτειών. «Θα κερδίσουμε», διαβεβαίωσε χθες.

