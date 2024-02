Αλεξέι Ναβάλνι: Ούτε λέξη από τον Πούτιν στην πρώτη εμφάνισή του – Διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου ζητούν οι ΥΠΕΞ της G7

Στην πρώτη εμφάνισή του μετά τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έκανε καμία αναφορά παρά την παγκόσμια κατακραυγή εναντίον του. Την ώρα που η Δύση πιέζει το Κρεμλίνο για τη διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο τον ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, ο Πούτιν δεν έκανε καμία αναφορά στο γεγονός που έχει ταρακουνήσει τη Ρωσία κι όλο τον κόσμο

Ο Ρώσος πρόεδρος συνεχάρη την κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Gazprom για τα 31 χρόνια ζωής της. Το βίντεο διάρκειας δυο λεπτών και 19 δευτερολέπτων δημοσίευσε το Κρεμλίνο. Η ομάδα του Ναβάλνι πάντως θεωρεί υπεύθυνο τον ρώσο Πρόεδρο για το φόνο, όπως αναφέρει, του υπ’ αριθμόν ένα επικριτή του. Υπενθυμίζει μάλιστα, τη δηλητηρίασή του πριν τέσσερα χρόνια με νευροπαραλυτικό παράγοντα.

Συνεχίζεται το θρίλερ με την σορό του Ναβάλνι, η οποία έχει εξαφανιστεί. Το γεγονός έχει φουντώσει τα σενάρια ότι ο θάνατος του Ναβάλνι δεν είναι τυχαίος ή αιφνίδιος, όπως θέλει να τον παρουσιάσει το Κρεμλίνο. Οι δικηγόροι και η μητέρα του, που βρίσκονται στην περιοχή στη Σιβηρία, λένε ότι δεν μπορούν να εντοπίσουν τη σορό. Πήγαν στο νεκροτομείο όπου τους είχαν πει ότι βρίσκεται, αλλά δεν ήταν κανένας. Πήγαν στη φυλακή όπου πέθανε, ούτε εκεί όμως ήταν. Κανείς δεν σηκώνει τα τηλέφωνα και η ομάδα του Ναβάλνι λέει ότι είναι φονιάδες αυτοί που ευθύνονται για τον θάνατό του και με αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με τη σορό προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο για να καλύψουν τα ίχνη τους.

Λένε ότι θα χρειαστούν μέχρι την επόμενη εβδομάδα χρόνο για να την παραδώσουν, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η ιστολογική εξέταση. Όμως ένας αξιωματούχος στη φυλακή όπου πέθανε, είπε στη μητέρα του ότι πέθανε από το σύνδρομο του αιφνίδιου θανάτου.

Μέσα από όλα αυτά δημιουργούνται δύο υποθέσεις: Η μία είναι ότι πέθανε από φυσικά αίτια, αυτή που δεν αποδέχονται οι περισσότεροι. Η δεύτερη υπόθεση υποστηρίζει ότι τον Ναβάλνι για κάποιο λόγο τον ήθελε ο Πούτιν νεκρό.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών της G7 κάλεσαν σήμερα τη Ρωσία να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι.

Οι υπουργοί «εξέφρασαν την οργή τους για τον θάνατο στη φυλακή του Αλεξέι Ναβάλνι, που καταδικάστηκε άδικα για νόμιμες πολιτικές δραστηριότητες και τον αγώνα του κατά της διαφθοράς», ανέφερε το κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσε η Ιταλία, που ασκεί την περίοδο αυτή την προεδρία της G7.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Βρετανίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ συναντήθηκαν σήμερα στο Μόναχο. Κατά την έναρξη της συνεδρίασής τους τήρησαν ενός λεπτού σιγή για να τιμήσουν τον ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, ο οποίος πέθανε χθες στη φυλακή.

Τουλάχιστον 340 άνθρωποι συνελήφθησαν σήμερα σε 30 ρωσικές πόλεις σε εκδηλώσεις που έγιναν στη μνήμη του Αλεξέι Ναβάλνι, σύμφωνα με την οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων OVD-Info.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο κύμα συλλήψεων σε πολιτικές κινητοποιήσεις στη Ρωσία μετά τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι συνελήφθησαν σε διαδηλώσεις κατά της «μερικής επιστράτευσης» που διέταξε η Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία. Η OVD-Info ανέφερε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός συλλήψεων σήμερα έγιναν στην Αγία Πετρούπολη και τη Μόσχα, όπου το κίνημα υπέρ του Ναβάλνι ήταν παραδοσιακά ισχυρό, με 74 και 49 κρατούμενους, αντίστοιχα, μέχρι τις 16.36 ώρα Ελλάδας σήμερα.

In central #Moscow, #Russia, the police are detaining people who today brought flowers to the monument to the victims of Stalin-era political repressions: here’s another video.

