Ρωσία: Πάνω από 340 συλλήψεις σε εκδηλώσεις στη μνήμη του Αλεξέι Ναβάλνι – BINTEO

Τουλάχιστον 340 άνθρωποι συνελήφθησαν σήμερα σε 30 ρωσικές πόλεις σε εκδηλώσεις που έγιναν στη μνήμη του Αλεξέι Ναβάλνι, σύμφωνα με την οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων OVD-Info.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο κύμα συλλήψεων σε πολιτικές κινητοποιήσεις στη Ρωσία μετά τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι συνελήφθησαν σε διαδηλώσεις κατά της «μερικής επιστράτευσης» που διέταξε η Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Η OVD-Info ανέφερε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός συλλήψεων σήμερα έγιναν στην Αγία Πετρούπολη και τη Μόσχα, όπου το κίνημα υπέρ του Ναβάλνι ήταν παραδοσιακά ισχυρό, με 74 και 49 κρατούμενους, αντίστοιχα, μέχρι τις 16.36 ώρα Ελλάδας σήμερα.

In central #Moscow, #Russia, the police are detaining people who today brought flowers to the monument to the victims of Stalin-era political repressions: here’s another video.

pic.twitter.com/uJuyaDu5Xp

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) February 17, 2024