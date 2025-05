Αλεξάνταρ Βούτσιτς: Δηλώνει υπερήφανος που θα παραστεί σε στρατιωτική παρέλαση στην Μόσχα – «Oι δυτικές χώρες δεν δείχνουν κατανόηση»

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε υπερήφανος που θα παραστεί στην στρατιωτική παρέλαση στην Μόσχα για την επέτειο των 80 ετών από τον τερματισμό του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου που εορτάζεται από την Ρωσία ως Ημέρα Νίκης, στις 9 Μαΐου.

Ο Βούτσιτς έφτασε στην ρωσική πρωτεύουσα μέσω Βουλγαρίας, Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν αφού η Λιθουανία και η Λετονία δεν έδωσαν άδεια υπέρπτησης στο αεροπλάνο που μετέφερε τον Σέρβο πρόεδρο.

😁 The President of Serbia, whose plane was denied entry into Baltic airspace, was forced to take a massive detour through Azerbaijan to reach the parade in Moscow.

The direct route from Serbia to Russia via Lithuania and Latvia is about 2,200–2,500 km. Through Azerbaijan, it’s… pic.twitter.com/1NqeppN9oB

