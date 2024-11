Άλμπερτ Άινσταϊν: Στο «σφυρί» ερωτικές επιστολές του – Καλούσε τη σύζυγό του να «τυλιχτούν μαζί μέσα στη ρόμπα του»

Ερωτικές επιστολές του Άλμπερτ Αϊνστάιν προς την πρώτη του σύζυγο βγαίνουν στο «σφυρί» για πάνω από 1 εκατομμύριο λίρες.

Ο θρυλικός μαθηματικός έλεγε στη σύζυγό του Mileva Maric ότι ανυπομονούσε να τον επισκεφτεί στη λίμνη Κόμο για να «τυλιχτούν μαζί μέσα στη ρόμπα του».

Οι ιστορικοί εκτιμούν ότι η Mileva Maric έμεινε έγκυος κατά τη διάρκεια της μετέπειτα παραμονής της στην Ιταλία και γέννησε την κόρη τους Lieserl στις αρχές του 1902.

Μέσα από τις 43 επιστολές του που χρονολογούνται από το 1898 έως το 1903, οι αναγνώστες μπορούν να διαπιστώσουν την ευφυΐα του μαθηματικού.

Albert Einstein wrote many love letters to his waifu and was quite the romantic.

“I just realized that I haven’t been able to kiss you for an entire month, and I long for you so terribly much.”

— Einstein to Mileva Marić pic.twitter.com/ZkaDhiW19U

