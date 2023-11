Al Jazeera: O ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να εισβάλει στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας της Λωρίδας της Γάζας δήλωσε στο Al Jazeera την Τετάρτη ότι το Ισραήλ τους ενημέρωσε ότι θα πραγματοποιήσει επιδρομή στο νοσοκομείο Αλ Σίφα.

Δεν υπήρξε κανένα σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.

Israel warns Gaza authorities it will ‘raid’ the al-Shifa Hospital complex, which has been flagged to the International Committee of the Red Cross, reports the Palestinian Health Ministry.

🔴 LIVE updates: https://t.co/mk4j9nGlvz pic.twitter.com/MK7jLt83bR

— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 15, 2023