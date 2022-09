Ακυρώθηκε για 2η φορά η εκτόξευση του πυραύλου SLS της NASA

Η NASA ακύρωσε για δεύτερη φορά την προσπάθεια εκτόξευσης του τεράστιου πυραύλου SLS για το πρόγραμμα “Άρτεμις I” στην Σελήνη, λόγω τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν.

Η εκτόξευση ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα του Σαββάτου, αλλά ο σχεδιασμός ανατράπηκε όταν οι τεχνικοί εντόπισαν μια διαρροή υγρού υδρογόνου. Επί ώρες προσπάθησαν να επιλύσουν το πρόβλημα χωρίς να τα καταφέρουν. Η διαρροή εμπόδισε την ομάδα εκτόξευσης να μπορέσει να γεμίσει τη δεξαμενή υγρού υδρογόνου παρά το ότι δοκίμασε διάφορες τεχνικές για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

BREAKING: NASA has again called off the Artemis I mission because of a mechanical problem https://t.co/G1bIsk7U7J

— Bloomberg UK (@BloombergUK) September 3, 2022