Ακάρ: Συνάντηση στη Μόσχα των υπουργών Άμυνας Ρωσίας, Ιράν, Τουρκίας και Συρίας

Τετραμερής συνάντηση των υπουργών άμυνας της Ρωσίας, του Ιράν, της Τουρκίας και της Συρίας θα γίνει αύριο, Τρίτη, 25 Απριλίου, στην Μόσχα, με στόχο την βελτίωση των σχέσεων Άγκυρας Δαμασκού.

Στη συνάντηση θα συμμετέχουν επίσης και οι επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας. Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ παραδέχτηκε ότι η συνάντηση έχει στόχο την βελτίωση των τουρκο-συριακών σχέσεων, έπειτα από χρόνια έντασης εξαιτίας του πολέμου στη Συρία. Την παρουσία των επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας αποκάλυψε επίσης ο Ακάρ, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο τούρκος υπουργός δήλωσε ακόμη πως στόχος της αυριανής συνάντησης στη Μόσχα είναι να επιλυθούν προβλήματα που προκαλούνται από τον συνεχιζόμενο εμφύλιο πόλεμο στη Συρία και να επιτευχθεί ειρήνη στην περιοχή.

Οι υπουργοί Άμυνας της Συρίας, της Ρωσίας και της Τουρκίας είχαν συναντηθεί το Δεκέμβριο σ’ ένα πρώτο βήμα για την αποκατάσταση των σχέσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και την Άγκυρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 14 Μαΐου στην Τουρκία γίνονται προεδρικές και βουλευτικές εκλογές και ένα από τα ζητήματα της προεκλογικής ατζέντας τα εκατομμύρια των Σύρων προσφύγων που βρίσκονται στην χώρα. Η Άγκυρα επιδιώκει τον εθελοντικό επαναπατρισμό τους και για να γίνει αυτό χρειάζεται και βελτίωση των σχέσεων με την Δαμασκό, αλλά και ειρήνευση στην Συρία.

A meeting of defense ministers and intelligence chiefs of Türkiye, Russia, Syria, and Iran will be held in Moscow on Tuesday, Turkish National Defense Minister Hulusi Akar said https://t.co/azKLCUNNA4 pic.twitter.com/s2HAQxHkzG

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) April 24, 2023