Αιθιοπία: Στους 229 οι νεκροί από τις κατολισθήσεις – Φόβοι ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων

Τουλάχιστον 229 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολισθήσεις που συνέβησαν χθες μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις στη νότια Αιθιοπία, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, 148 άνδρες και 81 γυναίκες, δηλαδή 229 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους» σε αυτή την καταστροφή, τονίζει η ανακοίνωση της διοικητικής ζώνης Γκόφα, όπου συνέβη η καταστροφή.

Δείτε σχετικό βίντεο:

🇪🇹 Authorities in Ethiopia are searching vigorously for survivors of the two landslides caused by heavy rains in the Gofa region on Sunday and Monday.

So far, rescue teams have retrieved the bodies of over 150 people. https://t.co/VPzvSN2wKG pic.twitter.com/4GjpgouTUl

— BBC News Africa (@BBCAfrica) July 23, 2024