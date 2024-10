Αίγυπτος: Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Γκίζας άνοιξε δοκιμαστικά τις πύλες του – Θα είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο – ΒΙΝΤΕΟ

Το φαραωνικών διαστάσεων μουσείο της Γκίζας στην Αίγυπτο άνοιξε δοκιμαστικά τις «πύλες» του για το κοινό και ενθουσίασε τους πρώτους του επισκέπτες.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο στον κόσμο με πάνω από 100.000 εκθέματα από την αρχαία Αίγυπτο που – σύμφωνα με την ΕΡΤnews – κόστισε πάνω από 1 δισ. δολάρια.

The Grand Egyptian Museum in Giza begins a trial run this week, welcoming 4,000 visitors to its main galleries as it prepares for an official opening. The museum, featuring over 100,000 artifacts, is the largest collection of antiquities in the world.https://t.co/D3IVguBKVO… pic.twitter.com/21uBSXZJT5

