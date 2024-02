Αγρότες: Μαζική διαδήλωση στην Βαρσοβία – Έφτιαξαν «τανκς» από άχυρα – ΒΙΝΤΕΟ

Χιλιάδες Πολωνοί αγρότες κατέβηκαν σήμερα στους δρόμους της Πολωνίας κρατώντας πολωνικές σημαίες και φυσώντας επιπαλάμιους αυλούς, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν στις αρχές Φεβρουαρίου εναντίον των εισαγωγών τροφίμων από την Ουκρανία και των πράσινων κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αγρότες σε όλη την Ευρώπη διαμαρτύρονται επί εβδομάδες εναντίον των περιορισμών που αντιμετωπίζουν βάσει των κανόνων της “Πράσινης Συμφωνίας” της ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και για το αυξανόμενο κόστος και αυτό που λένε πως είναι αθέμιτος ανταγωνισμός από χώρες εκτός ΕΕ, ιδιαίτερα την Ουκρανία.

Οι Πολωνοί αγρότες διαδήλωσαν στο κέντρο της Βαρσοβίας προτού πορευθούν προς το κοινοβούλιο και στη συνέχεια προς το γραφείο του πρωθυπουργού περίπου τρία χιλιόμετρα μακριά.

“Διαμαρτυρόμαστε επειδή θέλουμε να αρθεί η “πράσινη συμφωνία”, καθώς θα οδηγήσει τα αγροκτήματά μας σε χρεοκοπία με τα κόστη της… που δεν συγκρίνονται με το τι θερίζουμε και με το τι πληρωνόμαστε”, δήλωσε ο Καμίλ Βοϊτσιετσόβσκι, 31 ετών, αγρότης από την Ιζμπίτσα Κουϊβάσκα στην κεντρική Πολωνία.

“Και… το τι πληρωνόμαστε για τη δουλειά μας, έχει μειωθεί λόγω της μαζικής εισροής σιτηρών από την Ουκρανία και αυτό είναι το δεύτερο αίτημά μας — να εμποδίσουμε τη μαζική εισροή σιτηρών από την Ουκρανία”.

Οι Πολωνοί αγρότες ξεκίνησαν κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα νωρίτερα αυτό τον μήνα, που περιελάμβαναν σχεδόν πλήρη αποκλεισμό όλων των συνοριακών διελεύσεων με την Ουκρανία, καθώς και διαταραχές σε λιμάνια και σε δρόμους σε όλη τη χώρα.

“Δεν τα παρατάμε. Δεν έχουμε επιλογή. Τα αγροκτήματά μας θα χρεοκοπήσουν, θα χάσουμε τα μέσα επιβίωσής μας”, δήλωσε ο Πάβελ Βαλκόβιακ, 47 ετών, παραγωγός αραβοσίτου και σιταριού από το Κονάρζεβο στη δυτική Πολωνία.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε στη διάρκεια επίσκεψης στην Πράγμα σήμερα πως η ΕΕ πρέπει να επιλύσει τα προβλήματα που δημιούργησε η απόφασή της να ανοίξει τα σύνορά της στις εισαγωγές ουκρανικών διατροφικών προϊόντων μετά τη ρωσική εισβολή στη χώρα αυτή στις αρχές του 2022.

“Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σκεφτεί πως η Τσεχία και η Πολωνία δεν υποστηρίζουν την Ουκρανία, όμως θα εργαστούμε μαζί στις Βρυξέλλες για διορθώσεις που θα προστατεύουν την αγορά μας απέναντι στα αρνητικά αποτελέσματα αυτής της απόφασης”, είπε ο Τουσκ.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός δεν απέκλεισε μια διεύρυνση της εθνικής απαγόρευσης εισαγωγών ουκρανικών σιτηρών και σε άλλα προϊόντα αν η ΕΕ δεν αναλάβει δράση.

“Συζητάμε ότι θα ήταν δυνατό να επεκτείνουμε το εμπάργκο και σε άλλα προϊόντα αν η ΕΕ δεν βρει έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο να προστατεύσει την πολωνική και την ευρωπαϊκή αγορά”, είπε ο Τουσκ στην Πράγα.

