Άγριος ξυλοδαρμός στο μετρό της Νέας Υόρκης: Χτύπησε 60χρονη 50 φορές μέσα σε 2 λεπτά με το δικό της μπαστούνι

Φρίκη προκαλεί το βίντεο που δείχνει έναν άνδρα να χτυπά μια 60χρονη γυναίκα περισσότερες από 50 φορές με το δικό της μπαστούνι σε σταθμό του μετρό του Χάρλεμ της Νέας Υόρκης. Η επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή λίγο πριν τις 3:30 τα ξημερώματα, όταν η γυναίκα περπατούσε στο σταθμό West 116 Street και Lenox Avenue.

Το συγκλονιστικό βίντεο διάρκειας δύο λεπτών έδειχνε τον άγνωστο άνδρα να κυνηγά τη γυναίκα με μια ομπρέλα και τη γυναίκα να προσπαθεί να τον καταπολεμήσει με το μπαστούνι της. Ο ύποπτος μπόρεσε να πιάσει το μπαστούνι της γυναίκας καθώς έπεσε στο έδαφος ουρλιάζοντας.

Στη συνέχεια, ο άνδρας χτύπησε τη γυναίκα με το δικό της μπαστούνι περισσότερες από 50 φορές στο κεφάλι, στο στομάχι, στο πόδι, στα χέρια, στην πλάτη και στα χέρια τόσο δυνατά που το ξύλινο μπαστούνι διαλύθηκε.

Η γυναίκα, κατάφερε να αρπάξει ό,τι είχε απομείνει από το μπαστούνι της μακριά από τον διαταραγμένο άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια άρχισε να χτυπά το κεφάλι της πολλές φορές με τη γροθιά του. Ο άνδρας συνεχίζει να ρίχνει μπουνιές και να φωνάζει στη ζαλισμένη γυναίκα.

This poor woman was beaten by a homeless man within a subway station for an entire two minutes with no intervention. The stuff of nightmares.

