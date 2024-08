Άγριο ξύλο σε λεωφορείο: Επιβάτης έφτυσε τον οδηγό και εκείνος του επιτέθηκε με γροθιές – Καρέ καρέ η συμπλοκή

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε λεωφορείο του Νιου Τζέρσεϊ, όταν ένας οδηγός συνελήφθη για βίαιη επίθεση κατά επιβάτη, αφού ο τελευταίος φέρεται να τον έφτυσε κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Η άγρια συμπλοκή συνέβη στην πόλη Νιούαρκ και καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο οδηγός του λεωφορείου, ονόματι Toron Walker, ήρθε αντιμέτωπος με τον επιβάτη λέγοντάς του: «Κοίταξέ με τώρα, κοίταξέ με τώρα».

Ο επιβάτης, του οποίου δεν έχουν γνωστοποιηθεί τα στοιχεία, τότε πρότεινε να συνεχίσουν τον καβγά εκτός λεωφορείου, και ο οδηγός συμφώνησε, ζητώντας από τους υπόλοιπους επιβάτες να μετακινηθούν στο πίσω μέρος και να κατέβουν. «Κατεβείτε όλοι από το λεωφορείο μου τώρα».

Newark, New Jersey: Bus driver absolutely demolishes a passenger after the man allegedly spit on him. pic.twitter.com/PNZkTaRuuw

— Daily Caller (@DailyCaller) August 19, 2024