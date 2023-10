Άγρια επίθεση δασκάλας σε μαθητή επειδή πέταξε ένα χαρτί – Την κατέγραψαν κάμερες να τον αρπάζει από τον λαιμό

Σοκ προκαλεί ένα περιστατικό στην Φλόριντα των ΗΠΑ, όπου μια δασκάλα συνελήφθη αφού κάμερα ασφαλείας την κατέγραψε να αρπάζει ένα παιδί από τον λαιμό και να το ρίχνει στο έδαφος.

Η Khadijah Tynnettta Muhammad, 54 ετών, επιτέθηκε στο παιδί, το οποίο δεν ήταν μαθητής της, στο σχολείο “Margate Elementary School” στην κομητεία Broward στις 10 Οκτωβρίου μπροστά σε άλλους μαθητές και μέλη του προσωπικού, με βάση αστυνομική έκθεση που έλαβε ο τηλεοπτικός σταθμός WPLG.

Η αστυνομία είπε πως το βίντεο δείχνει το παιδί να κάθεται στο πάτωμα σε έναν διάδρομο μαζί με άλλους μαθητές πριν από το μάθημα. Κάποια στιγμή το παιδί πέταξε ένα κομμάτι χαρτί προς την κατεύθυνση ορισμένων συμμαθητών του. Στη συνέχεια η γυναίκα με επιθετικό τρόπο προχώρησε και άρπαξε το παιδί από τον αριστερό του καρπό.

Στην έκθεση για την σύλληψή της, ένας αστυνομικός έγραψε: «Συνέχισε να τον σηκώνει από το έδαφος από τα χέρια του, να του στρίβει τα χέρια και τον άρπαξε από το πίσω μέρος της μπλούζας του ενώ τον έσπρωχνε στον διάδρομο. Έσκισε το μπουφάν από την πλάτη του και άρπαζε συνεχώς τον μαθητή από τα χέρια, τους καρπούς, το πουκάμισο και το σακάκι του».

«Προς το τέλος του οπτικού υλικού, φάνηκε να τον αρπάζει από το λαιμό του και να τον χτυπά στο έδαφος» σημειώνεται χαρακτηριστικά.

