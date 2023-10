Τζον Στάμος: Είχε βρει την σύντροφό του στο κρεβάτι με τον Tony Danza – «Ο χειρότερος εφιάλτης»

Ο Τζον Στάμος ισχυρίζεται ότι έπιασε την τότε κοπέλα του και μοντέλο Teri Copley στο κρεβάτι με τον συνάδελφό του ηθοποιό Tony Danza κατά τη διάρκεια του βραχύβιου ειδυλλίου τους τη δεκαετία του 1980.

Στα απομνημονεύματά του «If You Would Have Told Me», που κυκλοφόρησαν την Τρίτη, ο πρωταγωνιστής του «Full House» αποκάλυψε ότι ανακάλυψε ότι η Copley τον απατά με τον πρωταγωνιστή του «Who’s the Boss;».

«Της τηλεφωνώ από τον δρόμο, αλλά το κορίτσι που σήκωσε με κομμένη την ανάσα το τηλέφωνο μετά από ένα κουδούνισμα, μου δίνει τώρα σήματα απασχολημένου και μου το κλείνει», έγραψε ο Στάμος, 60 ετών, σε ένα απόσπασμα που έλαβε το Entertainment Weekly. «Όταν γυρίζω σπίτι, της τηλεφωνώ όλη την ημέρα και μέχρι το βράδυ. Καμία απάντηση. Παράξενο… Από το να μιλάμε στο τηλέφωνο κάθε λίγες ώρες έχουμε φτάσει στη σιωπή».

Αρχικά πίστεψε πως η Copley, 62 ετών σήμερα, ήταν απασχολημένη σε μια δουλειά μόντελινγκ ή σε ένα κάστινγκ, αλλά ο Στάμος έγραψε ότι άρχισε να ανησυχεί όσο περνούσε ο καιρός. Τότε, θυμήθηκε ότι ο πρώην σύζυγός της ήταν στην πόλη και ο Στάμος πήρε το αυτοκίνητό του και οδήγησε στο σπίτι της.

Κατά την άφιξη, ο Στάμος ανακάλυψε ότι το σπίτι δεν είχε «τα φώτα αναμμένα» και «καμία κίνηση πίσω από τα παράθυρα» παρά το γεγονός ότι ένα αυτοκίνητο βρισκόταν στο δρόμο.

«Μια μαύρη Porsche 356 Speedster του 1957, vintage κάμπριο. Παράξενο… Ανακατεύομαι στο αυτοκίνητο με το στομάχι μου να πονάει και ρίχνω μια γρήγορη ματιά μέσα», έγραψε ο Στάμος. «Υπάρχει μια βούρτσα μαλλιών, κλειδιά, γάντια του μποξ και μια μισοτυλιγμένη αφίσα της κοπέλας μου, γυμνή, που μόλις καλύπτεται από ένα λευκό σεντόνι. Φαίνεται ο μισός πισινός της. Δεν έχω ξαναδεί αυτή την αφίσα».

Μη μπορώντας να μπει στο σπίτι ούτε από την μπροστινή ούτε από τις πλαϊνές πόρτες, ο Στάμος είπε ότι θυμόταν ότι αυτός και η σύντροφός του συνήθιζαν να κοιμούνται στον ξενώνα στην πίσω αυλή.

«Τα στόρια είναι κλειστά, αλλά η πόρτα είναι ελαφρώς ανοιχτή», συνέχισε. «Ρίχνω μια ματιά μέσα και βλέπω τέσσερα πόδια να προεξέχουν από το άθλιο, κομψό, φλοράλ πάπλωμα που κάποτε με κρατούσε ζεστό».

«Η κοπέλα μου είναι στο κρεβάτι με τον κύριο Porsche Speedster. Κοιμούνται. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι, αλλά αναγνωρίζω ότι η Τέρι καλύπτεται μετά βίας από τα σεντόνια. Μοιάζει με τη νέα της αφίσα», περιγράφει ο σταρ του «You», περιγράφοντας τη στιγμή ως «τον χειρότερο εφιάλτη μου».

«Προσπαθώ να συγκρατήσω τα δάκρυα», μοιράστηκε. «Ο χρόνος επιβραδύνεται μέχρι να παγώσω. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Μερικά δάκρυα κυλούν στο πρόσωπό μου και με εξοργίζει. Με βγάζουν από τη ζάλη μου και νιώθω θυμωμένος και μπερδεμένος. Θα μπορούσα να εκραγώ».

Τελικά, ο Στάμος αποκάλυψε ότι αποφάσισε να «τρέξει σαν την κόλαση μακριά από εκεί» — αλλά όχι πριν κλέψει την αφίσα από το μυστηριώδες αυτοκίνητο.

«Κοιτάω επίμονα τη δισδιάστατη, μισοντυμένη γυναίκα που νόμιζα ότι ήξερα. Έχει υπογράψει την αφίσα, με καρδούλες, «Αγαπητέ μου Τόνι, θα σε αγαπώ για πάντα. XO, Teri», προσθέτει στο απόσπασμα. Λίγο αργότερα συνειδητοποίησε ποιος ήταν ο εραστής της.

Ο ισχυρισμός είναι ένας από τους πολλούς που άφησε ο ηθοποιός στα εκρηκτικά νέα του απομνημονεύματα. Ο σταρ του “Grandfathered” αποκαλύπτει ότι “μισούσε” την πρώην σύζυγό του Rebecca Romijn , 50 ετών, μετά το άσχημο διαζύγιό τους το 2005.

«Ο πρώτος μου γάμος ήταν καταστροφικός για μένα. Ήμουν συντετριμμένος για πάρα πολύ καιρό επίσης», είπε ο Στάμος στο People . «Εννοώ, ένα χρόνο, εντάξει, συμβαίνει. Αλλά συνέχισε [για] χρόνια και χρόνια».

Ο Στάμος ισχυρίστηκε επίσης ότι δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από την μπέιμπι σίτερ του ως παιδί. «Δεν ήθελα οι τίτλοι να είναι αυτό, και δεν ήθελα το βιβλίο να είναι πάνω σε αυτό», έγραψε ο Στάμος. «Ήταν μια σελίδα ή κάτι τέτοιο, αλλά ένιωσα ότι έπρεπε να μιλήσω για αυτό. Ήταν περίεργο. Ήταν κάτι που, νομίζω, μάλλον ήμουν 10 ή 11 [όταν συνέβη]. Δεν έπρεπε να αντιμετωπίσω αυτά τα συναισθήματα»