Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του ’70 μήνα προς μήνα

Η δεκαετία του ’70 ήταν “η δεκαετία των αλλαγών”. Πετρελαϊκή κρίση, η Indira Gandhi στην Ινδία, η Margaret Thatcher στην Αγγλία, ο Ayatollah Khomeini στο Ιράν, ο Marcos στις Φιλιππίνες. Η τρομοκρατική ενέργεια στους Ολυμπιακούς του Μονάχου σοκάρει. Οι Σοβιετικοί εισβάλουν στο Αφγανιστάν. Το Concorde ξεκινάει τις πολύ γρήγορες πτήσεις μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής.

Κυκλοφορεί το πρώτο walkman από τη Sony, άρα η απλή αναλογική κασέτα κερδίζει έδαφος. Η ΙΒΜ βγάζει το πρώτο floppy disk. Βγαίνουν στην αγορά οι φούρνοι μικροκυμάτων και τα video players, που παίζουν κασέτες VHS. Ιδρύεται η Apple. Tα γιαπωνέζικα αυτοκίνητα κατακτούν την παγκόσμια αγορά.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η μουσική περνάει από πολλά στάδια, η soul γεννάει την πιο ρυθμική και χορευτική disco. To rock ψάχνεται στην Αγγλία και βγάζει το punk και το new wave. Οι συναυλίες πολλαπλασιάζονται παγκοσμίως, οι μεγάλοι καλλιτέχνες προγραμματίζουν μεγάλες περιοδείες, μεγάλα στάδια γεμίζουν από τους φίλους της μουσικής.

Μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας ανήκουν σε μεγάλα ονόματα του διεθνούς πενταγράμμου, όπως οι: Simon & Garfunkel, The Beatles, Carpenters, Neil Diamond, The Rolling Stones, Bee Gees, Rod Stewart, Cher, John Lennon, America, Roberta Flack, Carly Simon, Elton John, Paul McCartney & The Wings, Jim Croce, Barbra Streisand, ABBA, Eric Clapton, KC And The Sunshine Band, Queen, Boney M, Chicago, Eagles, Donna Summer, Kate Bush, Commodores, Chic, Village People, Gloria Gaynor, Blondie, Michael Jackson και άλλοι.

