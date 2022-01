Αυτά είναι τα σινγκλς που έχουν πουλήσει τα περισσότερα αντίτυπα στην ιστορία της μουσικής

Κάποτε οι μικροί δίσκοι βινυλίου ή αλλιώς σινγκλς, όπως τα έλεγαν χάρη συντομίας, ήταν από τα πιο πολυπόθητα αντικείμενα (gems) των νέων και ένας βασικός τρόπος φιγούρας, αφού αν κάποιος είχε σε δισκάκι 45 στροφών μια καυτή επιτυχία της εποχής, δεν έχανε την ευκαιρία να την πάρει μαζί του στο επόμενο πάρτυ σε σπίτι και να το βάλει στο πικάπ για να χορέψουν οι φίλοι…!

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ηταν αντικείμενα χαράς, που καθόριζαν από τις πωλήσεις ποιες θα ήταν οι επιτυχίες της χρονιάς και προετοίμαζαν το έδαφος για την κυκλοφορία του μεγάλου δίσκου. Γι’ αυτό και ορισμένα πούλαγαν εκατομμύρια αντίτυπα. Μέχρι σήμερα εκείνα τα τραγούδια, που κατέχουν το παγκόσμιο ρεκόρ πωλήσεων σε 7ιντσα δισκάκια βινυλίου, είναι τα 25 της παρακάτω λίστας.

1. Bing Crosby – “White Christmas” (1942) – 50 εκατ.

2. Elton John – “Candle in the Wind 1997” (1997) – 33 εκατ.

3. Mungo Jerry – “In the Summertime” (1970) – 30 εκατ.

4. Bing Crosby – “Silent Night” (1935) – 30 εκατ.

5. Bill Haley & His Comets – “Rock Around the Clock” (1954) – 25 εκατ.

6. Whitney Houston – “I Will Always Love You” (1992) – 20 εκατ.

7. Elvis Presley – “It’s Now or Never” (1960) – 20 εκατ.

8. USA for Africa – “We Are the World” (1985) – 20 εκατ.

9. The Ink Spots – “If I Didn’t Care” (1939) – 19 εκατ.

10. Baccara – “Yes Sir, I Can Boogie” (1977) – 18 εκατ.

11. Celine Dion – “My Heart Will Go On” (1997) – 18 εκατ.

12. Mariah Carey – “All I Want for Christmas Is You” (1994) – 16 εκατ.

13. Bryan Adams – “(Everything I Do) I Do It for You” (1991) – 15 εκατ.

14. John Travolta and Olivia Newton-John – “You’re the One That I Want” (1978) – 15 εκατ.

15. Scorpions – “Wind of Change” (1991) – 15 εκατ.

16. Gloria Gaynor – “I Will Survive” (1978) – 14 εκατ.

17. Prince Nico Mbarga – “Sweet Mother” (1976) – 13 εκατ.

18. Kyu Sakamoto – “Sukiyaki” (1963) – 13 εκατ.

19. Trio – “Da Da Da” (1982) – 13 εκατ.

20. Gene Autry – “Rudolph the Red-Nosed Reindeer” (1949) – 12,5 εκατ.

21. The Beatles – “I Want to Hold Your Hand” (1963) – 12 εκατ.

22. Andrea Bocelli and Sarah Brightman – “Time to Say Goodbye” (1996) – 12 εκατ.

23. Village People – “Y.M.C.A.” (1978) – 12 εκατ.

24. Band Aid – “Do They Know It’s Christmas?” (1984)

25. Cher – “Believe” (1998) – 11,5 εκατ.

