Αφγανιστάν: Αποκεφαλίζουν κούκλες στις βιτρίνες καταστημάτων με εντολή των Ταλιμπάν

Όλο και χειρότερη είναι η θέση των γυναικών στο Αφγανιστάν, από τη στιγμή που οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία στη χώρα.

Σε μια νέα κίνηση, που βυθίζει ακόμη περισσότερο στον σκοταδισμό το Αφγανιστάν, οι μαχητές Ταλιμπάν έδωσαν εντολή στους καταστηματάρχες στην πόλη Χεράτ, στα βορειοδυτικά της χώρας, να… αποκεφαλίσουν τις γυναικείες κούκλες στις βιτρίνες των καταστημάτων, καθώς, όπως υποστηρίζουν, πρόκειται για είδωλα που απαγορεύονται στο Ισλάμ.

Σύμφωνα με το υπουργείο των Ταλιμπάν για τη διάδοση της αρετής και την πρόληψη του κακού, οι γυναικείες κούκλες είναι ειδωλολατρικά αγάλματα που προσβάλλουν το Ισλάμ και έτσι δόθηκε η εντολή για τον αποκεφαλισμό τους. Όποιος καταστηματάρχης δεν συμμορφωθεί με την εντολή θα βρεθεί αντιμέτωπος με βαριά τιμωρία.

This is Herat where the Taliban authorities have asked clothing shops to behead all “female mannequins” calling them “un-Islamic”. Herat was called “the pearl of Khurasan” by Rumi and has been considered the cultural capital of #Afghanistan. pic.twitter.com/CUBA6fSE74

