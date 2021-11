Αφγανιστάν: Έκρηξη στην Καμπούλ – Αναφορές για νεκρούς

Έκρηξη σημειώθηκε στη σιιτική περιοχή της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, Καμπουλ. Όπως μεταδίδει το Reuters, μία μαγνητική βόμβα που είχε προσκολληθεί σε ένα ημιφορτηγό εξερράγη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και αξιωματούχο των Ταλιμπάν που επικαλείται το πρακτορείο υπάρχουν θύματα, ωστόσο ο αριθμός τους παραμένει ανεπιβεβαίωτος.

Ο αξιωματούχος των Ταλιμπάν, ο οποίος αρνήθηκε να δημοσιοποιηθεί το όνομά του, είπε ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον επτά τραυματίστηκαν από την έκρηξη στην περιοχή Νταστ-ε Μπαρσί, στα δυτικά της Καμπούλ.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί σειρά επιθέσεων σε διάφορες περιοχές του Αφγανιστάν τις τελευταίες εβδομάδες.

Δεν υπήρξε άμεση ανάληψη της ευθύνης για την έκρηξη.

Στην περιοχή κατοικούν κυρίως σιίτες Χαζάροι, που έχουν γίνει στόχοι επαναλαμβανόμενων επιθέσεων από αντάρτες του Ισλαμικού Κράτους.

