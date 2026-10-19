Άφαντα τα κοσμήματα ένα χρόνο μετά τη ληστεία του αιώνα στο Λούβρο

Έχει περάσει ένας χρόνος από τη θεαματική διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου και τα οκτώ κοσμήματα του γαλλικού στέμματος εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι τέσσερις βασικοί ύποπτοι έχουν συλληφθεί και παραμένουν στη φυλακή εν αναμονή της δίκης τους, όμως οι εκτεταμένες έρευνες των γαλλικών Αρχών δεν έχουν αποδώσει καρπούς.

Η διάρρηξη σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2025, όταν οι δράστες, μεταμφιεσμένοι σε εργάτες και χρησιμοποιώντας βιομηχανικούς δίσκους κοπής, εισέβαλαν στο μουσείο και διέφυγαν με οκτώ αναντικατάστατα αντικείμενα, συνολικής αξίας περίπου 100 εκατ. δολαρίων.

Μεταξύ των κλοπιμαίων περιλαμβάνονται μια καρφίτσα και ένα στέμμα που ανήκαν στην Ευγενία, σύζυγο του Ναπολέοντα Γ΄. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, είχε χαρακτηρίσει τη ληστεία επίθεση στην ιστορία της χώρας.

Ειδικοί των διωκτικών Αρχών και ιδιωτικών υπηρεσιών ανάκτησης κλεμμένων έργων τέχνης εκτιμούν ότι οι πιθανότητες εντοπισμού των κοσμημάτων θα ήταν μεγαλύτερες εάν οι δράστες είχαν ενεργήσει αυτόνομα και είχαν κρύψει τα αντικείμενα κάπου στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού.

«Υπήρξε ένα σύντομο χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να τα έκρυψαν σε έναν τοίχο ή να τα έθαψαν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κρίστοφερ Μαρινέλο, από την ιδιωτική εταιρεία Art Recovery International.

Συνελήφθησαν μέσα σε δέκα ημέρες

Οι τέσσερις άνδρες συνελήφθησαν μέσα σε δέκα ημέρες από τη ληστεία. Ωστόσο, παρά τις εκτεταμένες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες τους και σε σπίτια συγγενών τους, καθώς και σε υπόγεια, γκαράζ και σοφίτες, τα κοσμήματα δεν έχουν εντοπιστεί.

Η τελευταία γνωστή καταγραφή των πολύτιμων αντικειμένων προέρχεται από υλικό κάμερας ασφαλείας σε αστυνομικό τμήμα κράτησης στην Ομπερβιλιέ, προάστιο του βόρειου Παρισιού όπου διαμένουν οι ύποπτοι.

Ο Ολλανδός ιδιωτικός ερευνητής έργων τέχνης Άρθουρ Μπραντ εκτιμά ότι ένας από τους κατηγορουμένους θα μπορούσε να αποκαλύψει πού βρίσκονται τα κοσμήματα, ενδεχομένως με αντάλλαγμα ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση.

«Χρειάζεται μόνο ένας για να μιλήσει, και σε πολλές περιπτώσεις, ένας μιλάει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ένα από τα πιο ανησυχητικά ενδεχόμενα για τους ερευνητές είναι οι δράστες να εκτέλεσαν την επιχείρηση κατ’ εντολή αρχηγού ή μεσάζοντα που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα, παραδίδοντάς του τα κοσμήματα αμέσως μετά τη διάρρηξη.

Ο Κοράντο Κατέσι, επικεφαλής της μονάδας της Ιντερπόλ για τα κλεμμένα έργα τέχνης, επισημαίνει ότι η δύναμη των εγκληματικών δικτύων δεν περιορίζεται στην οργάνωση μιας ληστείας, αλλά επεκτείνεται και στην ύπαρξη ανθρώπων που μπορούν να παραλάβουν και να διαθέσουν τα κλοπιμαία.

Δύο από τους υπόπτους φέρονται να υποστήριξαν κατά την κράτησή τους ότι ένας από τους επικεφαλής της σπείρας ήταν μέλος της δικής τους ομάδας. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση και μίλησε στο AFP, οι ερευνητές αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα αυτόν τον ισχυρισμό.

Πιθανοί προορισμοί

Οι ειδικοί δεν αποκλείουν τα κοσμήματα να έχουν μεταφερθεί εκτός Γαλλίας ή να βρίσκονται στα χέρια προσώπων που δραστηριοποιούνται παράνομα στην αγορά πολύτιμων λίθων.

Ο Άρθουρ Μπραντ θεωρεί πιθανό προορισμό την Αμβέρσα του Βελγίου, σημαντικό διεθνές κέντρο εμπορίας διαμαντιών. Ο Κρίστοφερ Μαρινέλο αναφέρει επίσης το Τελ Αβίβ και την Ινδία ως πιθανούς προορισμούς.

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό σενάριο είναι η αποσυναρμολόγηση των κοσμημάτων και η επεξεργασία των πολύτιμων λίθων, ώστε να καταστεί δυσκολότερη η αναγνώρισή τους.

Ο Τόμπιας Κόρμιντ, διευθύνων σύμβουλος της ευρωπαϊκής εταιρείας κοσμημάτων 77 Diamonds, δήλωσε στο AFP ότι, μετά την επανακοπή τους, τα διαμάντια θα μπορούσαν να επανενταχθούν σχετικά εύκολα στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού.

Όπως εξήγησε, ακόμη και εξειδικευμένα εργαστήρια ενδέχεται να δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν ένα διαμάντι ως κλεμμένο μετά την εκ νέου επεξεργασία του, εφόσον δεν διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την ταυτοποίησή του.

Παρά τις δυσκολίες, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ανάκτηση των κοσμημάτων παραμένει πιθανή. Ο Μπραντ επικαλείται προηγούμενες υποθέσεις στις οποίες κλεμμένα αντικείμενα εντοπίστηκαν έπειτα από χρόνια, μεταξύ άλλων μετά τη ληστεία στην έκθεση τέχνης TEFAF στην Ολλανδία το 2022 και τη διάρρηξη στο μουσείο Grünes Gewölbe στη Δρέσδη της Γερμανίας το 2019.

«Υπάρχει ακόμα η πιθανότητα να δούμε ξανά τα κοσμήματα του Λούβρου και ίσως κάποιος μιλήσει πριν από τη δίκη», ανέφερε.

Τα αντικείμενα εξακολουθούν να είναι καταχωρημένα ως αγνοούμενα στη βάση δεδομένων της Ιντερπόλ για τα κλεμμένα έργα τέχνης.

Σύμφωνα με τον Κατέσι, η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η ανάκτηση κλεμμένων αντικειμένων μπορεί να χρειαστεί από τρεις μήνες έως και 40 χρόνια.